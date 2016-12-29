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Владивостокский эвакуаторщик раскурочил дорогой джип

Владивостокский эвакуаторщик раскурочил дорогой джип
Вдобавок он оставил без света несколько домов
вчера, 10:18
Происшествия | Приморский край
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Фото: dps_control, dps_vl, dpscontrol_125rus

Минувшим вечером во Владивостоке произошёл курьёзный дорожный инцидент. На мысе Голдобина, в районе дома № 217 на улице Калинина, эвакуатор разбил внедорожник и снёс столб, сообщает РИА «Восток-Медиа.

Как сообщают очевидцы, эвакуаторщик хотел выгрузить джип Toyota Land Cruiser. Он начал поднимать стрелу и задел столб освещения. В результате тот рухнул на эвакуатор и его ценный груз.

От удара внедорожник наполовину вывалился из кузова. Досталось и самому автокрану.


 

Из-за происшествия сотрудникам полиции пришлось перекрыть движение в этом районе.

 

Данный инцидент стал поводом для бурных обсуждений в социальной сети Instagram. Жители окрестных домов начали делиться подробностями происшествия. Как выяснилось, из-за него перепугались жильцы окрестных кварталов: падение столба сопровождалось сильным грохотом. После инцидента в некоторых домах погас свет. Многие владивостокцы сочувствуют эвакуаторщику, который из-за собственной неосторожности «попал» на большие деньги. Другие же задаются резонным вопросом: почему установленный городскими властями фонарь оказалось так легко свалить?

Почти наверняка возмещать ущерб придётся именно водителю эвакуатора. РИА «Восток-Медиа» ранее сообщало о том, что краевые власти приняли поправки в законодательство как раз для таких случаев. Согласно им, вред, причинённый задержанной машине при её перемещении на штрафстоянку и обратно, должен возмещаться в соответствии с российским законодательством. Для этого в краевой закон об эвакуации автомобилей ввели такое понятие, как «перемещение задержанного транспортного средства». Оно включает в себя весь процесс погрузки и транспортировки машины эвакуатором. Согласно этой поправке, перемещение начинается с момента присоединения погрузочного механизма к авто и заканчивается после его отсоединения на штрафстоянке. То есть если между этими двумя моментами машине будет причинён какой-то ущерб – эвакуаторщик будет обязан его возместить.

 
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Комментарии
  • гость  (вчера, 11:30 )

    Какая штрафстоянка? на фото крузак без номеров - очередной распил из рыбного порта вывозили

  • серега  (сегодня, 02:36 )

    Западная 29 арестплощадка у них такой жёлтый эвакуатор

  • Константин  (вчера, 12:35 )

    и с частично разбитым "лицом", - везли на ремонт видимо

  • Зорг  (вчера, 20:37 )

    Всех владельцев арестплощадок ждет ад неминуемый. В аду их будут карать анально раскаленным ломом, вечно.

  • сиамэн  (вчера, 20:38 )

    эх скучновато. . . хотелось бы какой нибудь такой новости : эвакуаторщику надоела его работа . . он вышел на улицу, в левой руке у него была бутылка рома , а в правой ох. . . . . . какой большой гарпун с воплем ;"капец тебе Моби Дик"мощной татуированной рукой запускает сверкающий снаряд в радиатор ленд крузера и пляшет джигу на крыше поверженного врага. :)



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