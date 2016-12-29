Владивостокский эвакуаторщик раскурочил дорогой джип

Минувшим вечером во Владивостоке произошёл курьёзный дорожный инцидент. На мысе Голдобина, в районе дома № 217 на улице Калинина, эвакуатор разбил внедорожник и снёс столб, сообщает РИА «Восток-Медиа.

Как сообщают очевидцы, эвакуаторщик хотел выгрузить джип Toyota Land Cruiser. Он начал поднимать стрелу и задел столб освещения. В результате тот рухнул на эвакуатор и его ценный груз.

От удара внедорожник наполовину вывалился из кузова. Досталось и самому автокрану.





Из-за происшествия сотрудникам полиции пришлось перекрыть движение в этом районе.

Данный инцидент стал поводом для бурных обсуждений в социальной сети Instagram. Жители окрестных домов начали делиться подробностями происшествия. Как выяснилось, из-за него перепугались жильцы окрестных кварталов: падение столба сопровождалось сильным грохотом. После инцидента в некоторых домах погас свет. Многие владивостокцы сочувствуют эвакуаторщику, который из-за собственной неосторожности «попал» на большие деньги. Другие же задаются резонным вопросом: почему установленный городскими властями фонарь оказалось так легко свалить?

Почти наверняка возмещать ущерб придётся именно водителю эвакуатора. РИА «Восток-Медиа» ранее сообщало о том, что краевые власти приняли поправки в законодательство как раз для таких случаев. Согласно им, вред, причинённый задержанной машине при её перемещении на штрафстоянку и обратно, должен возмещаться в соответствии с российским законодательством. Для этого в краевой закон об эвакуации автомобилей ввели такое понятие, как «перемещение задержанного транспортного средства». Оно включает в себя весь процесс погрузки и транспортировки машины эвакуатором. Согласно этой поправке, перемещение начинается с момента присоединения погрузочного механизма к авто и заканчивается после его отсоединения на штрафстоянке. То есть если между этими двумя моментами машине будет причинён какой-то ущерб – эвакуаторщик будет обязан его возместить.