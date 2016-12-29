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Главный новогодний салат обойдётся Владивостоку дороже, чем москвичам

Главный новогодний салат обойдётся Владивостоку дороже, чем москвичам
В России и Приморье рассчитали "индекс оливье"
вчера, 10:08
Экономика | Приморский край
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Фото: pixabay.com, РИА "Восток-Медиа"

Во Владивостоке зафиксирован самый высокий «индекс оливье» среди 10 российских городов. Второе место по дороговизне досталось Казани, а Москва разместилась на последней позиции. Редакция РИА «Восток-Медиа» подсчитала, во сколько обойдётся традиционное новогоднее блюдо – оливье жителям Приморья. Несмотря на то, что почти на все продукты наблюдается значительный рост цен, сам «индекс оливье» увеличился ненамного.

В одном из экономдискаунтеров Владивостока килограмм картофеля обойдётся в 56 рублей, десяток яиц в 64 рубля, килограмм моркови – 36 рублей, огурцов – 66 рублей. Банка зелёного горошка выйдет в 40 рублей, а пачка майонеза весом 230 граммов – 32 рубля. Килограмм охлаждённой курицы в среднем по городу стоит около 280 рублей.


 

Для того чтобы высчитать «индекс оливье», необходимо умножить цену килограмма картофеля и курицы на 0,4. После этого разделить стоимость яиц пополам и умножить стоимость моркови на 0,15, а стоимость огурцов на 0,2. Полученная цифра составила 257, что на 2 рубля выше, чем в прошлом году. По данным Приморскстата, за прошедшие одиннадцать месяцев цены на плодоовощную продукцию возросли на 0,7 %, а также заметный рост цен отмечен на горох и фасоль – 8,9 %.

Однако заместитель председателя комитета Законодательного собрания Приморского края по экономической политике и собственности Сергей Ищенко в беседе с корреспондентом РИА «Восток-Медиа» заметил, что в первую очередь населению стоит задуматься о качестве продуктов, а не искать наиболее бюджетный вариант.

«Конечно, средняя цена продуктов, которые сейчас употребляют как жители России в целом, так и приморцы в частности, – растёт. На фоне этого появляется целая сеть так называемых экономсупермаркетов. К сожалению, нередко данная дешевизна достигается за счёт некачественного товара», – объяснил депутат. Он также подчеркнул, что увлечение дешёвыми продуктами может повлиять и на здоровье населения. Сергей Ищенко добавил, что у него самого, как и у остального населения края, на столе будет стоять оливье. «Готовить мы его будем, конечно, сами, так как предпочитаем домашнюю еду», – рассказал народный избранник.

Медиахолдинг First Media Invest, в который входит информационное агентство «Восток-Медиа», посчитал «индекс оливье» и в девяти других российских городах, в числе которых Москва, Нижний Новгород, Омск, Казань, Ростов-на-Дону, Уфа, Тюмень, Хабаровск и Ставрополь.

Так, средняя стоимость оливье в Омске составила 208 рублей, что на 43 рубля дороже, чем в Москве. Жителям Ростова-на-Дону придётся выложить 188 рублей, а Уфы – 190 рублей. В Тюмени и Ставрополе оливье обойдётся в 181 и 191 рубль соответственно. Самый дорогой «зимний салат» появится на столах у жителей Нижнего Новгорода (235 рублей), Казани (249 рублей), Хабаровска (242 рубля) и Владивостока (257 рублей). Согласно свежим выкладкам Росстата, средняя стоимость оливье составила 212 рублей. По данным на 2013-й, она достигала 182 рублей, а в 2014-м – 196 рублей.

Как минимум 257 рублей из семейного бюджета выложит на культовый российский салат и семья губернатора Владимира Миклушевского. Дело в том, что глава Приморья является большим поклонником оливье, который готовит его супруга Ирина.


 
 
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Комментарии
  • СAcedka  (вчера, 12:29 )

    Неужели еще и накануне Нового года надо высчитывать ингредиенты , что из этого изменится если в Казани горошек дороже допустим, а в Москве курица дешевле?Еще и Ирину сюда для пущей убедительности приплели. В советское время готовили винегрет, сейчас Оливье. Мы живем по простецки и иной раз готовим упрошенный вариант этого салата, а винегрет часто я готовлю для себя потому что диета по состоянию здоровья, майонез и куча яиц противопоказаны.

  • Реальная Олька  (вчера, 13:15 )

    А у нас будет и оливье, и винегрет, но всего по чуть-чуть, так что особо напиться и в салат лицом зарюхаться не получится, жестковато будет однако))))))))

  • vasya  (вчера, 12:44 )

    Жила бы Москва родная, И нету других забот. У правительства. Потому что Москва - столица, а все революции и перевороты всегда именно в столицах и случаются. Поэтому москвичей надо подкармливать, а за МКАДом - хоть трава не расти. Куды замкадыши денуться?

  • китаиц  (вчера, 14:56 )

    колбаса вареная, докторская, есть нельзя, одна шкура, кости и консерванты, в СССР хранилась 48 часов, сейчас хранится 48 дней, майонез, есть нельзя вообще, одни консерванты и заменители, овощи китайские на 100% нитраты, есть нельзя. Салат магазинный, оливье, все бактерии, как в трупе 7 дневной давности, есть нельзя вообще. Срок хранения-истек еще до момента привоза домой и наполнения корыта. Вывод: салат оливье можно есть, но только предварительно вызвав скорую помощь и реанимацию.

  • Вторая Речка  (вчера, 15:51 )

    Цены подняли к празднику. Сегодня яйцо за 8о рублей, огурцы за 200 в "Реми" и " Дружбе" на Второй речке. Картофель после тайфуна , действительно, очень дорогой с сентября, остальные цены совпадают.



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