Илья Лагутенко спел "Балладу о прокуренном вагоне"

Почётный гражданин Владивостока Илья Лагутенко вновь удивил земляков, исполнив положенный на музыку стих «Баллада о прокуренном вагоне», который звучит в финале самого «новогоднего» российского фильма «Ирония судьбы, или С лёгким паром!». Музыку Илья написал сам в соавторстве с нынешним бас-гитаристом «Мумий Тролля» Павлом Вовком.

Получившаяся песня стала этаким мостом преемственности между эпохами – она также звучит в новогоднем фильме, который на днях вышел в прокат. Это «Ёлки-5». Илья Лагутенко спел песню за кадром в дуэте с популярной певицей Ёлкой, которую владивостокцы могут помнить по гастрольному выступлению 2014 года. В фильме сыграли известные актёры Иван Ургант, Сергей Светлаков, Гоша Куценко, Мария Шукшина.

Текст «Баллады о прокуренном вагоне» стал популярен в стране задолго до выхода рязановского фильма – он был написан переводчиком Александром Кочетковым ещё в 1932 году и в военные годы ходил в рукописных копиях и в тылу, и на фронте. Примечательна история его написания: автор избежал крушения поезда, задержавшись на три дня на отдыхе ради своей жены. Если бы он не сдал билет, а поехал в Москву, как планировал, то попал бы в железнодорожную катастрофу. Стихотворение разошлось по стране благодаря корреспонденту газеты «Красный флот», участнику обороны Севастополя писателю Леониду Соловьёву. В официальной печати «Балладу…» опубликовали только в 1966 году.