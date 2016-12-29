Сегодня во Владивостоке ожидаются отключения света

Сегодня, 29 декабря, часть владивостокцев останутся без электроэнергии. Сотрудники «Владивостокского предприятия электрических сетей» заняты плановым ремонтом, сообщает РИА «Восток-Медиа». По информации на сайте МУПВ «ВПЭС», с 9 утра до 5 вечера без света останутся абоненты, проживающие по следующим адресам: Адмирала Кузнецова, 49; Горная, 19, 31, 31а, 33, 33а; Запорожская, 9; Земляничная, 33, 35, 37, 37а, 39, 41, 43, 49, 51, 53, 55; Каплунова, 8; Кирова, 93, 93а; Комитетская, 40; Ладыгина, 4, 9, 9/1, 9а; Матросская 4-я, 22, 24, 26, 27, 28, 29, 31, 31а, 32, 33; Матросская 5-я, 24а, 26, 27, 27а, 27-б, 28, 29, 30; Матросская 6-я, 31; Матросская 7-я, 25, 33а; остров Попова, Подгорная, 23; Овражная (Садгород), 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24; Очаковская, 5; Подгорная, 3, 4, 5а, 6, 6а, 13, 15, 17, 19, 21, 25, 27, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 49, 5, 51, 53; Путятинская, 135; Светланская, 207; Фастовская, 33; Харьковская, 43, 45, 47, 49; Чкалова, 12, 14.

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