Сегодня во Владивостоке ожидаются отключения света

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Ремонт электросетей продлится до 17:00
|Фото: finance.bigmir.net
Сегодня, 29 декабря, часть владивостокцев останутся без электроэнергии. Сотрудники «Владивостокского предприятия электрических сетей» заняты плановым ремонтом, сообщает РИА «Восток-Медиа».
По информации на сайте МУПВ «ВПЭС», с 9 утра до 5 вечера без света останутся абоненты, проживающие по следующим адресам:
Адмирала Кузнецова, 49;
Горная, 19, 31, 31а, 33, 33а;
Запорожская, 9;
Земляничная, 33, 35, 37, 37а, 39, 41, 43, 49, 51, 53, 55;
Каплунова, 8;
Кирова, 93, 93а;
Комитетская, 40;
Ладыгина, 4, 9, 9/1, 9а;
Матросская 4-я, 22, 24, 26, 27, 28, 29, 31, 31а, 32, 33;
Матросская 5-я, 24а, 26, 27, 27а, 27-б, 28, 29, 30;
Матросская 6-я, 31;
Матросская 7-я, 25, 33а;
остров Попова, Подгорная, 23;
Овражная (Садгород), 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24;
Очаковская, 5;
Подгорная, 3, 4, 5а, 6, 6а, 13, 15, 17, 19, 21, 25, 27, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 49, 5, 51, 53;
Путятинская, 135;
Светланская, 207;
Фастовская, 33;
Харьковская, 43, 45, 47, 49;
Чкалова, 12, 14.