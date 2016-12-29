2016 год в Приморье завершится потеплением

В первый день нового года ожидается положительная температура воздуха

2016 год попрощается с Приморьем хорошей погодой. Уже сегодня в крае начнётся постепенное потепление – стихнет ветер, а температурный фон увеличится. В первый день нового года по краю вообще возможны положительные температуры, сообщает РИА «Восток-Медиа».

В четверг, 29 декабря, в некоторых районах края пройдёт небольшой снег. Столбик термометра сегодня в разных районах остановится на отметках -5…-20 градусов.

Между тем, предупреждают приморские синоптики, последние дни 2016 года порадуют местных жителей небольшим потеплением. Минувшей ночью над краем смещался малоактивный фронт, в отдельных районах прошёл небольшой снег. При этом ночной температурный фон почти не поменялся, а вот сегодня днём ожидается незначительное потепление – воздух прогреется на 1-3 градуса больше, чем вчера.

В краевом центре сохранится переменная облачность. Осадки во Владивостоке сегодня маловероятны – утром и днём ожидается сильный северный ветер.

Завтра, 30 декабря, снега в Приморье не будет. Днём температура воздуха начнёт расти быстрее и заметнее. Столбик термометра максимум опустится до -14 градусов. В последний день года в некоторых районах вообще возможна плюсовая температура. Небольшой снег и потепление грозят приморцам и 1 января 2017 года.