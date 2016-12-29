Безумства года в Приморье: девушка с курой, шаурма и "хана Марку"

Ежегодно помимо скандальных, трагичных и важных событий в Приморье обязательно происходят какие-то удивительные и порой безумные ситуации. Редакция РИА «Восток-Медиа» в преддверии Нового года вспомнила самые «безбашенные» и необычные новости уходящего 2016 года.

Порвать 5000 рублей

Не найдя сдачи с 5000 рублей, водитель автобусной компании в Уссурийске просто порвал крупную купюру, которую дал ему несовершеннолетний пассажир. Мужчина, потеряв надежду наскрести сдачи, решил попросту разорвать купюру на две части, при этом половину оставил себе. Этим происшествием даже заинтересовались в полиции и объявили о возбуждении уголовного дела.

Хана «Марку» вообще

В марте ролик о приморской аварии спустя 1,5 года обрёл вторую жизнь и покорил Интернет. В общей сложности его посмотрели больше 2 миллионов пользователей. Один из видеоблогеров смонтировал забавный сюжет «Марк был хороший», который и начал стихийно разлетаться в Сети.

Музыкальная нарезка про «Марк» смонтирована из фрагментов сюжета приморского телеканала ОТВ про аварию 2014 года. Водитель Toyota Mark II ночью ехал с бухты Шамора во Владивосток. Его попытались остановить сотрудники ГИБДД, однако молодой человек проигнорировал просьбу и попытался оторваться на скорости. Полицейские отправились за ним в погоню. Владельцу «Марка» не удалось уйти далеко – он не смог справиться с управлением и вылетел с трассы. Машина несколько раз перевернулась и превратилась в груду металлолома. Сам парень практически не пострадал. При этом у него была своя версия произошедшего, которая и легла в основу интернет-сюжета.

Из 90-х: на «Прадо» по встречке

Этот инцидент стал хитом дня. Видео того, как неадекватный водитель «Прадо» выехал навстречу оживлённому движению по проспекту 100-летия Владивостока, в мае 2016 года било все рекорды. Лавируя во встречном потоке, он протаранил чёрную иномарку и спокойно продолжил дальнейшее движение. Из окон машины доносилась громкая музыка в стиле 90-х. Спустя некоторое время сотрудники полиции установили личность мужчины и задержали его. Представители правоохранительных органов направили нарушителя в краевой наркологический диспансер для прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

Однако общественное мнение было уже не остановить – водитель стал настоящим «антигероем» социальных сетей. Креативные жители Владивостока даже написали в его честь стихотворение.

«Недомотанная» туалетная бумага

Курьёзная история произошла в приморском городе Уссурийске. На одной из городских торговых баз житель города Николай Богаченко приобрёл упаковку туалетной бумаги «Тайга» по вполне демократичной цене - 8,24 рубля за рулон. На упаковке значился метраж – 50 метров. Дома после изучения этикетки у пенсионера появились сомнения в правдивости данной надписи. Дело в том, что он долгое время работал водителем грузовика и перевозил множество самых разных товаров. Поэтому, прикинув вес рулона, мужчина понял, что производитель пытается его надурить. Николай Богаченко измерил метраж рулона и выяснил: его длина составляет всего 21 метр.

Узнав о произошедшем, руководители фирмы извинились перед уссурийцем и начали разбирательство. В качестве компенсации компания «Мегапак-ДВ» выслала пенсионеру рулон туалетной бумаги. Извинения Николай Богаченко принял, а вот от «компенсации» отказался.

Серёга Питерский

Путешественник из культурной столицы России Сергей Щеулин прославился благодаря своему пешему путешествию из Санкт-Петербурга до Владивостока. На это у него ушло около 2 лет. После того, как бродяга достиг поставленной цели в мае этого года, он остался в крае и начал колесить по его районам.

Всю осень путешественник провёл на севере Приморья — бродил по районам, пострадавшим от тайфуна «Лайонрок». Пик непогоды парень переждал в Ольгинском районе, после чего отправился в посёлок Кавалерово, по которому серьёзно прошлась стихия. Интересно, что некоторые приморцы невзлюбили путешественника и даже желали, чтобы Серёгу съел тигр. Впрочем, сам парень считает, что жить ему осталось и так мало: он объявил, что умрёт 2 января 2017 года. В середине ноября Сергей прошёл посёлок Светлая, а затем останавливался в селе Перетычиха Тернейского района.

В Хабаровский край Питерский отправился, чтобы из посёлка Ванино, который находится недалеко от Совгавани, рвануть на Сахалин. Об этом намерении он говорил раньше и собирается сдержать слово.

Недавно Питерский дошёл до вахты лесорубов на границе Хабаровского и Приморского краёв. Сейчас он находится на Самаргинском лесозаготовительном участке-1 и охраняет огонь в печке. Параллельно этому в Сети активно распространяли информацию о том, что Щеулин якобы умер от обморожения, однако эти факты опровергли.

Девушка с тушкой курицы

В июне приморские и не только социальные сети «взорвала» необычная особа – девушка в разной обуви и с курицей на поводке. Леди засняли очевидцы на камеру мобильного телефона на остановке общественного транспорта «Некрасовская».

Позднее выяснилось, что выгуливавшая куриную тушку гражданка могла быть одной из представителей движения «Симорон». Для привлечения позитивной энергии его сторонники часто устраивают подобные акции по выгулу утюгов и других предметов.

Полёт или развод?

Эта история приключилась с пассажирами Boeing 747 совмещённого рейса FV-6481 авиакомпании «Россия» и SU-6481 «Аэрофлота», который должен был вылететь из Москвы во Владивосток. После того, как одна пассажирка в последний момент решила покинуть борт и срочно развестись с мужем, более 500 человек оказались заложниками аэропорта.

Из-за этого инцидента пассажиры оказались в Приморье на 6 часов позже.

Владивосток сквозь Prisma

В июле приморцы приобщились к новому веянию и начали осваивать модное приложение «Призма». Версия для iOS была запущена 11 июня 2016 года и мгновенно завоевала лидерство среди приложений в AppStore в 10 странах. С помощью программы можно отредактировать фотографии в картины различных стилей художников, создать граффити, иллюстрации, комиксы или мозаику. Едва ли не каждый пользователь посчитал своей святой обязанностью запостить одну или сразу несколько фотопризм. Через несколько дней в Instagram даже появился целый паблик, посвящённый необычным снимкам на приморскую тематику – он активен до сих пор. Обработанные фотокарточки можно найти не только по хештегу #vladivostok_prisma.

Фото опубликовано Владивосток через Призму (@vladivostok_prisma) Окт 11 2016 в 5:19 PDT

Да у нас тигры по городу ходят

Этот инцидент вновь прославил Приморье на всю страну. 19 октября полицейские Владивостока сообщили о том, что разыскивают бродящего по городу тигра. Только спустя два дня специалисты отловили заплутавшего зверя в районе Шаморы и отвезли в реабилитационный центр в село Алексеевка. Там хищник пробудет всю зиму. Если же эксперты выяснят, что животное не способно жить в дикой природе, тигр попадёт в какой-нибудь зоопарк, причём, вероятнее всего, за пределами Приморского края. В первые дни в реабилитационном центре он умертвил кабана. Решение по поводу дальнейшей судьбы животного, вероятнее всего, примет Московский зоопарк.

Спустя ещё несколько дней сотрудники охотнадзора поймали в Приморье ещё одного тигра. При этом крупный хищник до задержания успел задрать корову в пригороде Артёма.

Mannequin Challenge

Первыми новомодную акцию в регионе подхватили владивостокские полицейские. Сотрудники ведомства, поставившие работу на паузу, выложили ролик на официальной странице в Instagram.

Видео опубликовано mvd.vladivostok (@mvd.vladivostok) Ноя 15 2016 в 1:37 PST

Затем инициативу поддержали приморские «Адмиралочки» - у группы поддержки хоккейного клуба получился самый горячий Mannequin Challenge.

Видео опубликовано Группа Поддержки ХК «Адмирал» (@admiralochki) Ноя 19 2016 в 6:33 PST

Самый бедный Mannequin Challenge в Приморье получился у приморского футбольного клуба «Луч-Энергия». Спортсмены, подвергшись всеобщей эйфории, тоже записали модный ролик и не упустили возможности в очередной раз обратить внимание на плачевное финансовое состояние команды.

Видео опубликовано FC Luch-Energy (@luchenergy) Ноя 21 2016 в 10:41 PST

Одним из последних в серии роликов стал недавний Mannequin Challenge от активистов из Находки. Они посвятили видео нечищеным дорогам и ледяной корке на тротуаре.

Видео опубликовано Делаю Город Лучше (@delaygorodluch) Дек 21 2016 в 2:46 PST

Депутат + шаурма = подвиг

В начале декабря Приморье снова обсуждала вся страна, вернее, депутата из Владивостока Андрея Галицких. Член партии КПРФ спас девушку от насильника из-за того, что задержался по пути домой в ожидании шаурмы. Инцидент произошёл в районе Нейбута. Народный избранник отошёл от привычного распорядка дня и благодаря этому помог задержать опасного преступника, ранее судимого за изнасилование. Гражданка назвала своего спасителя ангелом-хранителем, публично поблагодарила его и рассказала, что её крики слышали многие, однако помочь решились далеко не все.

Ранее РИА «Восток-Медиа» также писало о главных событиях уходящего, 2016 года, в список которых вошли арест мэра Владивостока Игоря Пушкарёва, оправдание «приморских партизан», ВЭФ, открытие Приморского океанариума, Летний кубок КВН, выборы 18 сентября и дело Мещерякова. В подборку самых трагичных происшествий вошли упавший мост, находкинская школьная трагедия, жуткая авария, унёсшая из жизни молодую пару, смерть кошки Матроски, тайфун «Лаонрок», гибель главы МЧС Приморья Олега Федюры, многочисленные происшествия, а также смерть животных в Приморском океанариуме.