В Уссурийске снесут руины напротив мэрии

Жители Уссурийска пообщались с мэром, задав вопросы о ремонте дорог и тротуаров, благоустройстве дворов и улиц, опасных ситуациях для пешеходов. В том числе один из горожан, Василий Щелчков, спросил о судьбе бывшего здания Станции юных техников, которое находится прямо напротив городской администрации:

«В центре города находятся руины. Может, стоит отдать здание меценатам, которые восстановят его?» - предложил Щелчков.

Мэр Евгений Корж ответил, что строение долгое время не отапливалось, стены и кровля пришли в аварийное состояние. После того как будут соблюдены юридические формальности, здание снесут.

Что касается нынешнего здания Станции юных техников, то там недавно прошёл капитальный ремонт санузлов и ремонт фасада, появилось наружное освещение.

Несколько уссурийцев пожаловались на отсутствие водоотведения. Например, на улице Ленинградской, у домов № 44 и 46 вода не уходит в кюветы, а стоит на тротуаре. Поверхностные воды топят дом на улице Крестьянской, 8. Грязь и лужи во дворах на Ленина - от улицы Пролетарской до Крестьянской. Евгений Корж заверил, что проведёт выездные совещания со специалистами ЖКХ по проблемным адресам.

Пресс-служба администрации приводит также слова горожанки Екатерины Вижик о проблемном перекрёстке улиц Кирова и Амурской: «Дети ходят в школу № 14, а на этих улицах после открытия супермаркета стало много машин, переходить дорогу теперь очень трудно». Мэр пообещал решить и эту проблему. «В этом году в городе будет обустроено 10 пешеходных переходов, установлены ещё три светофора», – добавил Корж.

Следующая такая встреча состоится 30 марта в 18 часов в ДК «Дружба».























