Любители парковаться на газоне пополняют бюджет Владивостока

Во Владивостоке пополнился список водителей, оштрафованных за парковку в неположенных местах – а именно на газонах. Нередко власти узнают о таких нарушителях от возмущённых очевидцев.

Административная комиссия Первореченского района выписала ещё 20 протоколов об административных правонарушениях. 8 из них – по фактам парковки автомобилей в зоне зелёных насаждений. Нарушители заплатят штрафы по тысяче рублей: эти деньги поступят в бюджет Владивостока.

Пресс-служба мэрии отмечает: большую часть протоколов за стоянку транспортных средств на газонах комиссия составила после жалоб неравнодушных граждан. Фотографии нарушений (снятых так, чтобы был хорошо виден номер автомобиля) необходимо отправлять в интернет-приёмную ГИБДД по Приморскому краю. Специалисты определяют владельца машины и выписывают штраф.

Проблема с парковочными местами во Владивостоке остаётся актуальной. При этом немногие жалуются в Госавтоинспекцию: чаще народные мстители действуют своими методами. РИА «Восток-Медиа» не раз писало о таких случаях.