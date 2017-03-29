Дельфины в Приморском океанариуме показали новое шоу

Сегодня на острове Русском, в Приморском океанариуме, прошла генеральная репетиция шоу морских млекопитающих. Дельфины и белухи продемонстрировали акробатические умения, а гвоздь программы – морж Миша - развеселил зрителей. Молодые тренеры рассказали РИА «Восток-Медиа» о работе с подопечными и намерении обогатить программу новыми звёздами.

После долгого перерыва океанариум во Владивостоке вновь готов возобновить шоу с млекопитающими. Первыми зрителями стали журналисты, волонтёры и воспитанники школы-интерната. Представление началось с дельфинов – их акробатических прыжков и «пения».









































Мужской тренерский состав показал шоу с белухами. Они пели, танцевали и катали наставников, а также крутили обручи и играли мячом.

















Старший тренер океанариума Игорь Костычев рассказал: «Все мои ученики любят животных. Мы готовимся очень серьёзно и каждый раз переживаем за наших подопечных как за своих детей. Набирается тренерский состав из желающих, но выдерживают далеко не все. Наши тренеры проводят всё своё время с животными, общаются с ними и налаживают контакт. Если у человека не получается взаимодействовать с животными, значит, эта профессия не для него. Кроме того, необходимо плавать каждый день, держать себя в форме, а вода в бассейне холодная, нужно привыкать к такой температуре. Многие считают, что животных тренируют за счёт голодания – это не так! Млекопитающие не пьют воду, всю необходимую влагу они берут из рыбы, поэтому их необходимо кормить. Наказывать и бить млекопитающих крайне неразумно, животные воспринимают только общение. А мы используем общение с элементами игры, так они к нам привыкают и запоминают команды».

В завершение шоу на сцену вышел гвоздь программы – морж по кличке Миша. Он показал зрителям, как нужно вести здоровый образ жизни, качал вместе с тренером пресс, играл в баскетбол. Также продемонстрировал музыкальные способности - пел и дудел в игрушечный саксофон, раздавая воздушные поцелуи присутствующим дамам.

















«Ещё мой отец был тренером млекопитающих животных, поэтому мы с братом с самого детства полюбили дельфинов и мечтали стать тренерами. Первый свой опыт мы получили в Японии: там воспитывали дельфинов и показывали очень интересное шоу. Теперь здесь хочется показать представление, которое будет очень интересным не только для детей, но и для взрослых. В ближайшее время планируется включить в программу выступление с морскими котиками. Старые артисты не будут стоять на месте, мы с ними тоже будем готовить новые элементы», - поделился тренер Приморского океанариума Григорий Совенко.























