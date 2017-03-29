Владивостокцы требуют отменить "обязаловку" по установке ЭРА-ГЛОНАСС

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Свою позицию они обсудят на встрече с властями
|Фото: РИА "Восток-Медиа"
Владивостокские автодилеры хотят ввести мораторий на обязательную установку «тревожной кнопки» ГЛОНАСС. Власти готовы выслушать их позицию – в конце недели в администрации Приморья пройдёт собрание по этой теме, сообщает РИА «Восток-Медиа».
В приморской столице до сих пор не утихают общественные волнения по поводу обязательной установки системы ЭРА-ГЛОНАСС на автомобили. Несмотря на то, что после тематического митинга во Владивостоке проблему начали решать, скепсиса по отношению к «тревожной кнопке» всё ещё много. В то, что система сможет сразу и без сбоев работать, не верят многие. Это сподвигло инициативную группу представителей автобизнеса добиваться временного моратория.
1 апреля в 13:00 в здании администрации Владивостока состоится встреча жителей приморской столицы с вице-губернатором Игорем Степаненко, другими представителями власти и таможенниками. На ней будет в очередной раз обсуждаться требование об установке на автомобили «тревожной кнопки». Об этом корреспонденту РИА «Восток-Медиа» рассказал один из инициаторов встречи, автодилер Максим Богуляк: «Наше требование простое – ввести мораторий на обязательную установку ЭРА-ГЛОНАСС, хотя бы временный. К полноценному внедрению данной системы у нас ничего не готово, она не будет работать. Нужно сначала всё отладить, а потом уже делать этот ГЛОНАСС обязательным».
Собеседник рассчитывает, что на встречу придёт несколько сотен приморцев. В то же время правительство России не собирается отступаться от данной инициативы. Ещё в начале марта полномочный представитель президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев заявил, что технический регламент по оснащению подержанных автомобилей системой ЭРА-ГЛОНАСС никто отменять не будет.
Интересно, что тогда же, 1 апреля, на площадке перед владивостокским Домом молодёжи состоится митинг против системы «Платон». Он связан с тем, что на прошлой неделе Дмитрий Медведев увеличил тариф для проезда грузовиков.
Трутневу эту кнопку в одно место заталкать и пусть она срабатывает каждый раз когда пукан подгарать будет, заодно и выясним приедет кто нибудь на помощь или нет ))))
Как попасть на эту встречу с власть имущими? Время встречи? Хочу одиночнным пикетом поддержать инициативную группу.
ЭРА ГЛОНАСС введена правительством РФ как мера , направленная на защиту внутреннего рынка от подержанных автомобилей , а автомобили с правым расположением руля должны быть запрещены к эксплуатации на дорогах РФ . Однако находятся деятели , которые под разными предлогами пытаются обойти закон. Время праворульных авто уходит в историю , каждый уважающий себя гражданин купит новое авто в салоне , на любой вкус и кошелек от короля дорог до седанов.
Ситизен, а вы можете внятно объяснить, чем отличается сие чудо от обычного смарт-телефона с геолокацией, позволяющего вызвать службу спасения? Никакой спутниковой связи в этом чуде нет, если нет сотовой связи - оно мёртвое. Достаточно просто дать подключаться телефону к оператору другой сети ( если твоей сети в данном местонахождении нет) и не надо платить за это чудо техники.
Это точно наши барыги довозмущаются что придется им идти женскими трусами торговать.
Дурак проплаченный
Я бы вообще просто обязал сотовых операторов сделать приложение в телефон для вызова аварийки в случае ДТП и на этом всё!
Если глонас-то подойдёт любой трекер(максимум 1000 рублей)и приложение в телефон. А если сотовый оператор, то это просто втюхивание набора запчастей под маркой ГЛОНАС и оправдывание перед президентом разворованного бюджета
Отвечаю citizeny. что защищать внутренний рынок надо не навязанными услугами в виде ЭРА ГЛОНАСС, а качеством изготовляемой техники. Я с удовольствием бы купил российский авто, но к сожалению мой 30 летний водительский стаж доказал, что лучше TOYOTы японской сборки нет и еще раз нет!!!
Уважающий себя гражданин, а ты на чем ездишь?
Все срачи на автотемы неизменно перерастают на темы прулей. Не надо ничего никому доказывать, текущая жизнь сама правит бал-леворулек день ото дня становится все больше и этот процесс не остановить ни чем. Пусть люди спокойно доезживают на своих праворульных, а дальше уже придется подчинятся общей тенденции.
Приходите на согласованный митинг 02. 04 площадь Ленина в 13-00 против обязательной установки Эра-Глонасс.