Против мэра Владивостока Пушкарёва возбудили второе уголовное дело

Владивостокского мэра Игоря Пушкарёва обвиняют ещё в одном должностном преступлении, сообщает РИА «Восток-Медиа». В этот раз речь идёт о взятке, которую, по данным следствия, градоначальнику вручил его брат.

Мэр приморской столицы Игорь Пушкарёв, обвиняемый в коммерческом подкупе, стал фигурантом ещё одного уголовного дела. На этот раз его обвиняют во взяточничестве, сообщила сегодня пресс-служба главного управления Следственного комитета РФ. По версии следствия, с 2009 по 2016 год Игорь Пушкарёв «наваривался» на контрактах с группой компаний «Востокцемент», которой управлял его брат Андрей. Градоначальник якобы получил от брата крупную взятку – деньгами, имуществом, различными услугами – на общую сумму 75 миллионов рублей. За это вознаграждение Игорь Сергеевич сделал так, что муниципальное учреждение «Дороги Владивостока» покупало стройматериалы только у «Востокцемента». Покупки, само собой, производились за бюджетные деньги. Директор «Дорог Владивостока» Андрей Лушников - ещё один фигурант уголовного дела - также участвовал в этой схеме. Делал он это не бескорыстно – братья Пушкарёвы, уверены правоохранительные органы, исправно платили ему.

В результате противоправных действий со счетов «Дорог Владивостока» на счета «Востокцемента» перечислили более 1,2 миллиарда рублей. Именно в такую цифру обошлась покупка стройматериалов. На этих сделках родственники Игоря Пушкарёва заработали более 500 миллионов. Теперь мэру Владивостока предъявили обвинение в особо крупной взятке, а его брату Андрею – во взяткодательстве.

РИА «Восток-Медиа» ранее сообщало о том, что 9 марта Игоря Пушкарёва временно отстранили от должности. В связи с этим депутатам городской думы даже пришлось разрабатывать поправки в Устав города. Пока приморской столицей управляет заместитель градоначальника Константин Лобода, однако на этот пост уже появились новые претенденты. Сам арестованный градоначальник дожидается суда в следственном изоляторе.