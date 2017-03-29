Приморский автомобилист при обгоне насмерть сбил ребёнка

Сегодня, 29 марта, на 100-м километре автодороги Владивосток – Находка – порт Восточный разыгралась трагедия. Под колёсами автомобиля оказался несовершеннолетний велосипедист. От полученных травм мальчик скончался.

Как выяснил корреспондент РИА «Восток-Медиа», причиной автокатастрофы стал выезд на встречку, при попытке обгона на участке дороги между Фокино и Домашлино. 24-летний водитель Nissan Teana ехал со стороны Находки в направлении Артёма. В какой-то момент автомобилист решил опередить шедшую впереди грузовую машину, пересёк сплошную линию разметки, однако не справился с управлением. На всём ходу Teana вылетела на обочину, где в тот момент ехал на велосипеде 12-летний мальчик. Удар был такой силы, что от полученных травм ребёнок скончался на месте происшествия.

Сотрудники пресс-службы ГИБДД по Приморскому краю прокомментировали, что стаж вождения автолюбителя составляет 3 года. За это время водитель неоднократно привлекался к административной ответственности за превышение скоростного режима. Во всех подробностях происшествия предстоит разобраться сотрудникам ведомства, которые сейчас занимаются оформлением учётного ДТП.