Приморский автомобилист при обгоне насмерть сбил ребёнка

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Водитель неоднократно привлекался за превышение скорости
|Фото: dps_control
Сегодня, 29 марта, на 100-м километре автодороги Владивосток – Находка – порт Восточный разыгралась трагедия. Под колёсами автомобиля оказался несовершеннолетний велосипедист. От полученных травм мальчик скончался.
Как выяснил корреспондент РИА «Восток-Медиа», причиной автокатастрофы стал выезд на встречку, при попытке обгона на участке дороги между Фокино и Домашлино. 24-летний водитель Nissan Teana ехал со стороны Находки в направлении Артёма. В какой-то момент автомобилист решил опередить шедшую впереди грузовую машину, пересёк сплошную линию разметки, однако не справился с управлением. На всём ходу Teana вылетела на обочину, где в тот момент ехал на велосипеде 12-летний мальчик. Удар был такой силы, что от полученных травм ребёнок скончался на месте происшествия.
Сотрудники пресс-службы ГИБДД по Приморскому краю прокомментировали, что стаж вождения автолюбителя составляет 3 года. За это время водитель неоднократно привлекался к административной ответственности за превышение скоростного режима. Во всех подробностях происшествия предстоит разобраться сотрудникам ведомства, которые сейчас занимаются оформлением учётного ДТП.
Таких судить как за преднамеренное убийство . В германии , кстати , двоих таких же торопливых приговорили к пожизненным срокам . Ну а в быдблядской стране такое вряд ли возможно .
Когда-нибудь вот такие капли гнева сломают хребет верблюду. Обесценивание человеческой жизни, налоги и поборы на все и вся, увеличение пенсвозраста, капремонты, платоны и прочее постепенно подогревают градус недовольства, давление пара в котле растет. Если бы вместо анального был другой настоящий лидер-герой, какойнить Уго Чавес русского разлива, на улицы бы вышло гораздо больше людей.