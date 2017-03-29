Депутаты ЗС Приморья улучшат закон о капитальном ремонте

|
|
Контроль за расходованием средств определён законом
|Фото: zspk.gov.ru
На мартовской сессии Законодательного собрания депутаты рассмотрели в трёх чтениях поправки в закон «О системе капитального ремонта многоквартирных домов в Приморском крае». Законопроект разработан с целью приведения краевого закона в соответствие с федеральными нормами. Эти изменения направлены на совершенствование правоотношений в сфере капитального ремонта многоквартирных жилых домов.
«Закон «О системе капитального ремонта многоквартирных домов в Приморском крае» нуждается в дополнительных поправках и в улучшении. Мы видим, что приведение его в соответствие с федеральным законодательством – этот путь, по которому идёт законодатель», – сказал депутат Алексей Козицкий.
В частности, федеральным законодательством уточняются сроки и порядок принятия решения о формировании фонда капремонта, о финансировании и проведении капремонта многоквартирных жилых домов, в том числе в чрезвычайных ситуациях, расширяются возможности государственного контроля за состоянием и расходованием средств фонда капитального ремонта, находящихся на специальном счёте.
«Федеральным законом с двух лет до одного года уменьшен срок вступления в силу решения общего собрания собственников помещений о прекращении формирования фонда капитального ремонта на счёте регионального оператора и формировании фонда капремонта на специальном счёте», – отметил депутат Евгений Костюков.
Кроме того, краевым законом определены порядок и сроки, в которые лицо, уполномоченное на оказание услуг по представлению платёжных документов, должно представлять владельцу специального счёта сведения о размере средств, начисленных в качестве взносов на капитальный ремонт.
«Федеральный законодатель внёс некоторые изменения, которые касаются регламентации платежей и контроля за качеством капитального ремонта. Поэтому мы приняли в первом чтении поправки в закон и в дальнейшем планируем работу над ним», – сказал председатель комитета по экономической политике и собственности ЗС ПК Александр Костенко.
В 2016 году ТСН "САФИТ" выполнило работы по перечню капитального ремонта. Использовали заемные средства и средства на спец. счете. Предоставили документы В ГЖИ. Теперь государство будет контролировать наши деньги находящиеся на нашем спец. счете. Вдумайтесь собственники "Наши деньги они будут считать и проверять, куда мы их потратили. Сами ни копейки не дали, затор контролировать Они га разд, офигеть что эти законодатели творят.