Малый и средний бизнес Приморья поборется за премию "Золотой мост"

Представители малого и среднего бизнеса Приморского края поборются за региональную премию в сфере экономики «Золотой мост». Подать заявку на участие в одной из 11 номинаций можно уже сейчас на официальном сайте – ПремияЗолотойМост.рф. 19 мая во Владивостоке на event-площадке Place пройдут бизнес-конференция и церемония награждения победителей.

«Золотой мост 2017» — это премия и бизнес-конференция, учреждённые с целью оказания поддержки малому и среднему бизнесу Приморского края. Организаторы мероприятия — корпорация развития Приморского края, администрация Приморского края и межрегиональный информационный холдинг PrimaMedia.

Бизнес-премией будут отмечены те представители малого и среднего предпринимательства Приморского края, кто смог внедрить новые подходы и технологии для решения бизнес-задач. Независимое экспертное жюри во главе с первым вице-губернатором Приморского края Василием Усольцевым определит победителей в 11 номинациях: топ-менеджер/руководитель года, первооткрыватели, молодёжный проект, торговля и услуги, бизнес для бизнеса, меценат/социально ответственная компания, детский проект, экспортный прорыв, женский проект, натуральное хозяйство, startup года.

На сегодняшний день больше 100 бизнесменов Приморья уже подали заявки на участие на официальном сайте премии. Заявки принимаются до 20 апреля.





Предварительная программа бизнес-конференции также доступна на сайте мероприятия. Она будет включать площадки для усиления взаимодействия между бизнесом и властью, опытными и развивающимися представителями бизнеса, воркшопы, тренинги и неформальные встречи с экспертами. Значимое место на конференции займут станции нетворкинга и специализированная выставка, где компании смогут представить свои продукты и услуги, протестировать услуги B2B, принять участие в презентации стартапов, найти партнёров и инвесторов.

Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский:

«В Приморье находится треть всех субъектов малого и среднего бизнеса региона. Наши предприниматели принимают активное участие в жизни края, в том числе и через общественные институты региона. Для того чтобы поощрить лучших представителей приморского бизнеса, мы и решили основать бизнес-премию «Золотой мост». Её цель – выявлять и демонстрировать краю лучшие образцы бизнес-моделей, укреплять и развивать традиции приморского предпринимательства, мотивировать людей начать своё дело. Кроме того, участие компаний в конкурсе поспособствует расширению их деловой активности и росту инвестиционного рейтинга региона.

Генеральный директор АО «Корпорация развития Приморского края» Андрей Фоломеев:

«Участие в бизнес-премии будет полезно для всех: уже известные компании смогут подтвердить свой статус и будут ещё больше вовлечены в главные социально-экономические процессы региона, а «новички» получат шанс войти в круги наиболее успешных представителей бизнеса на Дальнем Востоке. Как учредители мероприятия, мы также заинтересованы в проведении объективного голосования. По итогам конкурса мы хотим определить действительно достойных претендентов, ведь в будущем именно они будут поднимать уровень экономического потенциала Приморского края, а также представлять наш регион на международном уровне в АТР».

Соучредитель медиахолдинга PrimaMedia Алексей Мигунов:

«Медиахолдинг PrimaMedia выступил с инициативой провести не стандартное мероприятие с традиционной «раздачей слонов слонам», а масштабное и действительно мотивирующее мероприятие для бизнеса. Это – честный конкурс для малого и среднего предпринимательства; именно МСП нуждаются в поддержке и поощрении, в чём мы убеждаемся каждый день в нашей работе, а также смысловое мероприятие – бизнес-конференция. Мы стремимся создать открытую площадку для конструктивного диалога представителей бизнеса, авторитетных экспертов, спикеров из других регионов и органов власти, мы стремимся предоставить возможность решения актуальных вопросов бизнес-среды Приморского края на бизнес-конференции. Очень важное замечание: участие в премии абсолютно бесплатное».

Официальный партнёр премии PrimaMedia.events.

PrimaMedia.events — оператор смысловых мероприятий, которые поднимают актуальные вопросы, выстраивая необходимую коммуникацию, и позволяют найти решения. Крупные проекты: фотопроект «Книга моей жизни» (март 2016), Дальневосточный МедиаСаммит (2014, 2015, 2016), форум информационных технологий и телекоммуникаций «Дальинфоком» (2014, 2015, 2016), Тихоокеанский саммит социальных работников (октябрь 2016), Экологический форум «Природа без границ» (2014, 2015, 2016).

Особенности премии:

• участие в премии бесплатное для бизнеса;

• премия создана для компаний МСП, а не для тех, кто получил все возможные премии;

• многоступенчатая экспертиза (экспертный отбор высокого уровня по объективным критериям);

• качественная коммуникативная площадка для всех игроков рынка (правительства, бизнеса, экспертов, конечных потребителей);

• широкое общественное признание для номинантов и победителей;

• широкая информационная поддержка на всех этапах.