Сотрудница банка поживилась за счёт других приморцев

На покупку драгоценностей и погашение личных кредитов она потратила 500 тысяч

Жительница райцентра Лучегорск в Приморье стала фигурантом уголовного дела по статье о мошенничестве в крупном размере. Следствие подозревает её в махинациях на рабочем месте в одном из банков, сообщает РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на пресс-службу краевого управления МВД.

Полицейские возбудили уголовное дело на кредитного специалиста в Лучегорске. По данным следствия, в декабре прошлого года служащая банка оформляла и заключала от имени жителей Пожарского района кредитные договоры на крупные суммы. В своих целях она использовала банковское оборудование и документы. Злоумышленница подделывала подписи граждан в подложных договорах о принятии обязательств по возврату кредита и получала кредитные карты. Деньги, которые перечислял банк, женщина тратила на покупку ювелирных изделий, погашение задолженности по личным кредитам и другие личные потребности.

Правоохранительные органы доказали три эпизода противоправной деятельности подозреваемой. Общая сумма похищенных у кредитного учреждения денег составила около полумиллиона рублей. Расследование продолжается.