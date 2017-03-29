Во Владивостоке посадили владелицу притона "Эсмеральда"

Во Владивостоке вступил в законную силу приговор, вынесенный в декабре прошлого года 6 местным жительницам, осуждённым за проституцию, сообщает РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на прокуратуру Приморского края.

Первомайский районный суд признал за девушками вину сразу по двум статьям Уголовного кодекса. Речь идёт о вовлечении в занятие проституцией, совершённое организованной группой в отношении несовершеннолетнего, а также содержании притона.

Обвинение установило, что преступная группа существовала с января 2013 года, а её учредительницы занимались активным вовлечением девушек, в том числе и несовершеннолетних, в древнейшую профессию. Кроме того, ещё две фигурантки уголовного дела предоставляли группировке помещения для занятий проституцией.

Для прикрытия и более удобной реализации своих «услуг» осуждённые создали фирму по организации досуга с говорящим названием «Эсмеральда». Ранее в «Восток-Медиа» уже сообщалось о ходе судебного разбирательства в отношении организаторов притона. Для того, чтобы стать частью трудового коллектива «Эсмеральды», девушки проходили специальный отбор.

Притон имел разветвлённую структуру деятельности со своими диспетчерами, водителями и кадровыми единицами, обеспечивавшими максимальную эффективность предприятия. Почти за полтора года работы организаторы привлекли к незаконной деятельности не менее 17 жриц любви.

По итогам судебного заседания девушку-организатора нелегального бизнеса приговорили к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Остальные девушки отделались условными сроками. Впрочем, владелица «Эсмеральды» пыталась обжаловать приговор в апелляционном порядке, однако на сегодняшний день приговор остался без изменений.