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Алексей Тимченко: нововведения не должны ущемлять прав потребителей: РИА "Восток-Медиа"
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Алексей Тимченко: нововведения не должны ущемлять прав потребителей

Алексей Тимченко: нововведения не должны ущемлять прав потребителей
Введение системы ГЛОНАСС должно обеспечиваться доступной инфраструктурой
вчера, 13:26
Актуально | Приморский край
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Фото: партия РОСТа

Лидер регионального отделения «Партии РОСТа» рассказал для читателей РИА «Восток-Медиа» о последствиях конфликтной ситуации вокруг системы «ЭРА-ГЛОНАСС» и значении данного прецедента для широкого круга потребителей.

Алексей Тимченко:

«Проблема введения требований об обязательной установке системы безопасности «ЭРА-ГЛОНАСС» в автотранспортные средства высветила необходимость улучшения планирования подобных нововведений. По факту сложилась ситуация, когда достаточно большое количество автовладельцев оказались в тупиковой ситуации, не имея возможности поставить на учёт ввезённый подержанный автомобиль. На сегодня проблему начали решать, и это большой плюс властям, однако на повестке дня остался немаловажный вопрос о роли подобных новшеств в жизни общества.

Безусловно, идея установки такой системы с точки зрения обеспечения безопасности важна, но при этом потребителям необходимо продемонстрировать, как она заработает, насколько она будет доступна и так далее. На сегодня же ясности нет, в таких условиях вводить систему было бы оптимальнее постепенно, либо, допустим, для отдельных категорий транспортных средств.

Кроме того, любое подобное нововведение должно приводить к двум результатам – пользе для экономики и удобству для пользователей. Иными словам, обязательное введение системы ГЛОНАСС для автотранспорта должно обеспечиваться доступной и эффективной инфраструктурой, а также приводить к открытию новых рабочих мест, увеличению налоговых платежей и так далее. Например, установка такого оборудования на автомобиль и иные необходимые процедуры должны проводиться на конкурентной основе, в условиях, когда потребители не будут переплачивать за такие услуги. Поскольку основная цель – безопасность людей, то введение системы спутникового слежения должно повлечь соответствующее обустройство дорог, в особенности в малонаселённых территориях, чтобы обеспечить оперативный проезд аварийных служб согласно указываемым нормативам. Фактически же в начале года сложилась ситуация, когда импортёры автомобилей оказались в тупике – необходимой инфраструктуры для укомплектования подержанных машин нет, и пока не ясно, как скоро она появится и насколько конкурентным будет данный рынок. Очевидно, что ситуация должна была складываться наоборот – сначала необходимо было создать инфраструктуру обеспечения, а потом вводить ограничения по ввоз подержанных автомобилей без системы «ЭРА-ГЛОНАСС».

К сожалению, ситуации, когда благие нововведения вызывают проблемы для автовладельцев либо иных категорий заинтересованных граждан не так уж редки. В прошлом году, к примеру, мы вместе с коллегами из ОНФ добились принятия решения о возможности оформления полисов ОСАГО дистанционно посредством ресурсов сети Интернет – и это сняло проблемы владельцев автотранспорта из отдалённых населённых пунктов, где нет представительств страховых компаний. По такому же пути нужно идти и в вопросах организации системы ГЛОНАСС, чтобы услуга была доступна всем – и финансово, и территориально.

Вообще, проблема ГЛОНАСС достаточно фактурная и многозначная. Мне кажется, что это не первая и не последняя подобная ситуация. Полагаю, в рамках этой ситуации можно увидеть очевидную закономерность – непродуманная реализация инициативы без учёта интересов потребителей и введения доступной и прозрачной системы реализации требований закона приведёт к общественным протестам и негативной оценке власти, чего быть не должно. Поэтому одной из важнейших задач является выработка эффективных механизмов реализации подобных инициатив. В условиях, когда требования к экологичности и безопасности транспорта растут постоянно, необходимо готовить общество к возможным иным изменениям. И важную роль тут будет играть взаимодействие власти, бизнеса и общества как заинтересованных сторон. При грамотной организации исполнения требований об оборудовании автомобилей системой ГЛОНАСС наш регион может получить даже определённые выгоды. Например, это изготовление необходимых комплектующих для данной системы исключительно в России. В том же Приморье для этого есть потенциальные мощности и рабочие руки. Я имею в виду, в том числе, высокоточные оборонные производства, где сегодня периодически возникает социальная напряжённость, которую можно было бы снять и таким путём. Также это и улучшение работы систем сотовой связи и обеспечение покрытия связью всей автодорожной инфраструктуры, что даст дополнительные рабочие места и так далее. 

Приморское региональное отделение «Партии РОСТа» в рамках текущей деятельности начинает мониторинг мнения целевых групп по данному вопросу. Мы считаем важным не просто знать мнение заинтересованных сторон о проблеме, но и точно понимать пути реализации схожих инициатив таким образом, чтобы существенные интересы населения не были затронуты. А бизнес получил дополнительные возможности развития. По результатам работы мы планируем обнародовать результаты и направить их в органы власти для учёта в работе. Заинтересованные стороны могут обращаться в представительство нашей партии в регионе».         

 
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