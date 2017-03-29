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Школьные музеи хранят историю сёл Приморья : РИА "Восток-Медиа"
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Школьные музеи хранят историю сёл Приморья

Школьные музеи хранят историю сёл Приморья
Эксперты считают, что энтузиазм краеведов нуждается в поддержке
полчаса назад
Идём в музей | Приморский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа"

Перспективы школьных музеев стали одной из обсуждаемых тем в дискуссиях экспертов краевого конкурса «Мой дом – Приморский край», о котором накануне рассказывало РИА «Восток-Медиа». Членами экспертной комиссии конкурса являются учёные-историки, доценты крупнейших дальневосточных вузов, посвятившие годы изучению краеведческих тем. По их мнению, прививать любовь к музейному делу детям стоит уже со школьной скамьи. В конкурсе «Мой дом – Приморский край» на протяжении пяти лет работает секция школьных музеев. Организаторы конкурса отмечают, что целый ряд приморских школ может похвастаться своими музеями: это школы городов Дальнереченска и Фокино, школа посёлка Хороль, школы Пограничного района.    

Эксперты поделились мнениями с корреспондентом РИА «Восток-Медиа» о том, как могли бы развиваться школьные музеи.

Заведующая кафедрой общественных дисциплин ШИОД ВГУЭС Анна Кулинич рассказала:

«Тема школьных музеев часто становится предметом обсуждения на ежегодных краевых конкурсах «Мой дом - Приморский край». Музей в его классическом понимании – это некое стационарное пространство, как правило, достаточно большое. То есть для него нужен кабинет. Однако большинство городских школ свободных кабинетов не имеют. А вот в сельских школах, где учеников не так много, с этим проще. Второе условие – нужны энтузиасты музейного дела. Школьный музей будет жить только в том случае, если он будет не только делом учителя, но и учеников. Это очень хорошая форма воспитания культуры, сохранения истории и традиций предшествующих поколений. В небольших сёлах Приморья, где нет отдельных музеев, школьные музеи берут на себя функцию культурного центра. Они, как правило, хранят информацию об основателях поселений, о первых промышленных предприятиях края. И, конечно, многие ведут поисковую работу, собирая данные о судьбе земляков, воевавших на фронтах Великой Отечественной».

Такой же точки зрения придерживается кандидат исторических наук, член Общества изучения Амурского края, доцент МГУ имени Г. И. Невельского Инесса Капран:

«Школьные музеи просто необходимы! Если они созданы, то их нужно развивать. И, конечно, я убеждена, что этим должны заниматься неравнодушные, увлечённые люди. Такие люди, конечно, есть. Чтобы музей работал, нужен актив из школьников, которые занимались бы сбором и оформлением экспонатов, популяризацией интересных краеведческих тем… Думаю, музейную работу можно сделать для начала кружковой, но в дальнейшем развить в факультатив документоведения, архивоведения, музееведения. Эти вспомогательные исторические дисциплины весьма связаны между собой. То есть правила хранения и оформления архивных документов весьма сложны, и их нужно отдельно изучать. Те, кто увлечётся этим, впоследствии могут получить специальность документоведа и архивоведа».    

Хороший пример решения проблемы недостатка места для музея подаёт школа-интернат для одарённых детей ВГУЭС, где проходил краевой конкурс. Здесь музейным уголком стал большой стенд, посвящённый легендарному педагогу-новатору Николаю Дубинину, чьё имя носит школа.


 
 
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