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Мария Науэн: Я очень скучаю по морю и Владивостоку

Мария Науэн: Я очень скучаю по морю и Владивостоку
В апреле состоится мировая премьера сюиты, написанной главным дирижёром Пекинского симфонического оркестра
сегодня, 11:22
Гость | Приморский край
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Фото: из личного архива Марии Науэн

С 4 по 14 апреля в Приморской краевой филармонии пройдёт 26-й фестиваль классической музыки «Дальневосточная весна». Впервым в нём примет участие Пекинский международный симфонический оркестр под руководством Марии Науэн. Именно во Владивостоке, родном городе композитора и дирижёра, состоится мировая премьера симфонической сюиты «Морские пейзажи». О правилах трёх «Никогда НЕ», дисциплине и дипломатии, благотворительности, любимых городах и теме моря в музыке – интервью Марии Науэн для РИА «Восток-Медиа».

— Мария, какие ассоциации появляются у вас, когда говорят «Дальневосточная весна»? Это в первую очередь фестиваль, музыка или нечто большее? Ведь вы, как известно, родились во Владивостоке.

— «Дальневосточная весна» в первую очередь ассоциируется у меня с долгожданной весной после холодной владивостокской зимы; с весной, полной музыкальных событий. Город просыпается, оживает, волнуется, ждёт гостей фестиваля. «Дальневосточная весна» - это всегда интересные музыкальные встречи. И публика, и музыканты всегда с нетерпением ждут апреля. Фестиваль -  это не только праздник музыки: это общение, обмен опытом, новые творческие контакты. Лично для меня это ещё и прекрасная возможность встретиться с коллегами, друзьями и моей дорогой семьёй во Владивостоке.


 

— Это будет уже 26-й международный фестиваль, в то же время Пекинский симфонический оркестр, которым вы руководите, впервые примет в нём участие. Какую программу везёте, сколько музыкантов и какие произведения услышат гости краевой филармонии?

— Верно, для Пекинского международного симфонического оркестра  фестиваль «Дальневосточная весна» -  это первый опыт сотрудничества с музыкантами из России. Для 16 музыкантов моего оркестра, которые примут участие в фестивале, это первая встреча с Россией, и мне очень хотелось бы, чтобы она осталась памятной, яркой, интересной.

Программу мы везём следующую: Мендельсон - концертная увертюра «Морская тишь и счастливое плавание», Вагнер - увертюра к опере «Летучий голландец», Римский-Корсаков - симфоническая картина «Садко», Дунаевский  - увертюра к кинофильму «Дети капитана Гранта», Рафф - фортепианный концерт «Ода весне» (премьера во Владивостоке), Науэн - сюита для скрипки, фортепиано и симфонического оркестра «Морские пейзажи» (мировая премьера).

— А вы сами раньше участвовали в «Дальневосточной весне» - без Пекинского оркестра?

— Нет, так как из Владивостока и из России уехала почти 15 лет назад. Но приезжала на гастроли во Владивосток в качестве солистки (я - профессиональная скрипачка и альтистка) и с концертами Пекинского международного оркестра - тогда ещё камерного, а не симфонического.

 — Женское ли это дело - создавать оркестр и быть его главным дирижёром, особенно учитывая пёстрый международный состав ваших музыкантов - Корея, США, Испания, Грузия, Италия?..

— Быть создателем чего-либо - дело как раз женское. Созидательное и творческое начало у женщин не слабее, чем у мужчин. А вот быть руководителем большого коллектива - это требует наличия мужских качеств: прежде всего, холодной головы, физической выносливости, крепких нервов, стратегического мышления, дипломатичности  и полного контроля эмоций… Плюс, конечно, компетентность, профессионализм и чувство юмора. Это всё равно, что быть генералом на войне: если генерал покажет неуверенность, армия за ним не пойдёт. Быть лидером мне, видимо, ещё помогают звёзды, в буквальном смысле - я родилась под знаком Овна (те же звёзды помогали Леонардо да Винчи, Баху, Гайдну, Винсенту Ван Гогу, Артуро Тосканини, Чарли Чаплину и многим другим, родившимся под этим знаком).

Пестрота международного состава моего оркестра - это как раз огромный плюс в работе с ним: 25 национальностей справляются с международными спорами значительно успешнее, чем Организация Объединённых Наций. Толерантность моих музыкантов из 25 стран мира - поистине потрясающий образец международной дипломатии. И - моя им огромная благодарность, за полное доверие и поддержку меня как лидера; уже 10 лет, со дня основания оркестра.

— Кстати, а бывших соотечественников берёте на работу или дисциплина россиян непредсказуема? Действуют ли у вас в оркестре какие-то санкции, поощрения, внутренние жёсткие правила?

— Беру на работу музыкантов любых национальностей. Нет никаких привилегий или предубеждений. Дисциплина в оркестре железная, а творческую непредсказуемость я, как руководитель, умею направлять в нужное позитивное русло. Правила оркестра очень просты и заимствованы мной из oпыта работы европейских оркестров, с которыми имела удачу сотрудничать. 

Правило трёх НИКОГДА НЕ:

никогда не приходить неподготовленным;

никогда не дискутировать с дирижёром;

никогда не пропускать репетиции.

Отступление от трёх правил является поводом для расторжения договора. Как видите, всё очень просто: ключ к успеху - это дисциплина и дипломатия.

По поводу поощрений: ну конечно же, в оркестре я поддерживаю атмосферу искренности, человечности, доброты - ведь никакая железная дисциплина не заставит музыканта играть с полной самоотдачей. Этого можно добиться, только находясь с музыкантами в добрых человеческих отношениях (при этом сохраняя толерантную дистанцию руководителя). Поощряю много: и морально, и материально. Но и требую много. Без золотой середины тут не обойтись.


 

— В каких фестивалях, конкурсах уже участвовал Пекинский международный симфонический оркестр и каких успехов добился?

— Наш оркестр вот уже 10 лет принимает участие в международных фестивалях  оркестров Азии, в основном в Китае, Японии и Корее. Главным успехом оркестра считаю: 1) наш возраст (уже 10 лет!), 2) интернациональность (это единственный оркестр в мире, где работают 25 национальностей), 3) единство идеи (благотворительность: 90 % своих концертов оркестр даёт в пользу международного Красного Креста, в поддержку детских домов, домов инвалидов, защиты животных и так далее).

На мой взгляд, мы - самый гуманный оркестр в мире. Разве это не успех? Дипломы и регалии участников конкурсов - это тоже хорошо, но не эксклюзивно в нашем сложном мире.

— Организаторы «Дальневосточной весны» пообещали премьеру написанной вами сюиты «Морские пейзажи». Расскажите, пожалуйста, историю её появления.

— Сюита для скрипки, фортепиано и симфонического оркестра «Морские пейзажи» была создана мной в прошлом году и посвящена памяти моего отца, Николая Николаевича Петрова, профессионального художника, члена Союза художников России. Мой отец был влюблён в море, всё его творчество было о море. Глубокая личная драма - потеря отца - эмоционально подвигла меня на создание этого произведения. 

«Морские пейзажи» также специально написаны для исполнения двумя солистами - моими близкими друзьями и замечательными музыкантами Дмитрием Волобуевым (фортепиано) и Региной Добычиной (скрипка). Они знают меня со студенческого возраста и как никто другой смогли понять чувства, выраженные в моём произведении, передать это в своём исполнении.

Сюита «Морские пейзажи» состоит из 4 частей: «Драма глубин», «Песня викингов», «Танец дождя и танго облаков», «Ветер надежд». Каждая часть имеет поэтическое начало, в буквальном смысле, и начинается стихами, вводящими слушателя в атмосферу и программное содержание части. Стихи также написаны мной.

На закрытии фестиваля «Дальневосточная весна» у слушателей будет уникальная возможность быть свидетелями мировой премьеры.

— Как вам живётся в сухопутном Пекине после пропитанного морем Владивостока - не скучаете по родному городу?

— Я очень скучаю по морю, скучаю по Владивостоку. Именно поэтому программу, которую мы с Тихоокеанским и Пекинским симфоническими оркестрами исполним на закрытии фестиваля, можно назвать «Всё о море». Помните фильм Тарковского «Ностальгия»? Я думаю, что через эти чувства проходит любой творческий человек, покинувший Россию.

Кстати, интересно, всё-таки какой город планеты у вас любимый, учитывая учёбу, работу в России, Китае, Австрии, Республике Корея и других странах.

— География моих передвижений по земному шару и в самом деле широка: часть моей семьи - в России, другая часть - в Германии (мой супруг - немец, родители мужа и дочка живут в Германии). Первое музыкальное образование получила во Владивостоке, второе – на другом конце земли, в Вене. В общем, у меня два дома - Европа и Азия. Я видела очень много красивых городов; люблю Питер, Вену, Париж, Будапешт, Прагу, Пекин, Токио, Сеул. Но только два города у меня самые любимые: Владивосток и Берлин. Наверно, потому, что в этих городах живут мои близкие, моя семья.

— Простите за личный вопрос: Науэн это творческий псевдоним или фамилия после замужества?

— Это фамилия моего мужа. Фамилия немецкая.

И ещё хочу спросить о благотворительной деятельности. Кому вы уже помогли и что это за помощь?

— Большую часть своих концертов Пекинский международный симфонический оркестр даёт в поддержку благотворительных проектов, таких как концерты в помощь пострадавшим от землетрясения и цунами в Японии (2011 год), землетрясения в провинции Сычуань в Китае (2008), а также в помощь детским домам, домам инвалидов, детям с лейкемией. Основные средства от концертов оркестр направляет в Международный комитет Красного Креста.

Средства с КАЖДОГО концерта моего оркестра идут в помощь нуждающимся. Помимо материальной помощи оркестр выделяет до 100 билетов на каждый концерт инвалидам - детям и взрослым. Мы организовываем транспорт для людей, которые не в состоянии передвигаться; привозим их на наши концерты. MorningTears, StarFishFosterHome, BlueSky, YandaHospital, AlenahsHome, LuckyChildren, LittleFlower, LoveandHope - вот наши подопечные. Это детские дома, дома инвалидов, международные организации, помогающие людям с ограниченными физическими или умственными возможностями.

Музыканты нашего оркестра выезжают с концертами в больницы - к детям, больным лейкемией или раком. Мы стараемся помогать тем, кому в данный момент не хватает прежде всего человеческого внимания и заботы.

Уникальность оркестра состоит в том, что он существует и развивается самостоятельно и самодостаточно, без какой-либо спонсорской  или государственной поддержки, являясь некоммерческой благотворительной организацией. Все музыканты едино поддерживают идею благотворительности и с готовностью откликаются на любой проект, приносящий в наш мир больше доброты, поддержки, заботы, радости. Ведь добро возвращается к нам в десятикратном размере, поэтому творить добро - это и есть миссия нашего оркестра. И это не просто слова.

С Марией Науэн беседовала Оксана Киселёва


 
 
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