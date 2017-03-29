"Единая Россия" и депутат Сопчук помогут участникам праймериз

Приём заявлений и документов для участия в предварительном голосовании «Единой России» по определению кандидатов в депутаты думы города Владивостока продолжается. О желании выдвинуть свои кандидатуры на праймериз заявили уже больше 40 человек. Для многих из них участие в партийной процедуре станет новым опытом, отметил накануне на брифинге секретарь Приморского регионального отделения партии «Единая Россия» Валентин Шуматов.

«На сегодня у нас 43 кандидата – 36 мужчин и 7 женщин. Это представители различных сфер и профессий: бизнеса, социальной сферы, культуры, 12 человек являются представителями общественных организаций. Со дня выдвижения и до 27 мая включительно участники будут вести активную политическую жизнь: проводить агитационные мероприятия и встречи с избирателями, принимать участие в дебатах. Для многих это будет впервые. Поэтому партия готова оказывать все виды поддержки участникам праймериз», – рассказал Шуматов.





Брифинг, посвящённый ходу праймериз в Приморье, состоялся во Владивостоке при участии депутата Государственной думы Сергея Сопчука, который в рамках региональной недели работает в эти дни на своём избирательном округе в Приморье. Победа на праймериз в 2016 году дала ему возможность выдвинуться кандидатом от «Единой России» на выборы в Госдуму VII созыва и одержать ещё одну победу.

«Для партии очень важно создать равные условия для всех участников предварительного голосования», – сказал парламентарий. Он пояснил, что во Владивостоке, как и в 2016 году в преддверии региональных выборов в Законодательное собрание Приморского края и выборов в федеральный парламент, будет использована самая открытая модель праймериз – по типу всенародного голосования, при котором своё волеизъявление может выразить любой избиратель.

«Эта избирательная кампания в два раза длиннее обычной, – заметил Сопчук. – Она позволяет кандидату ближе познакомиться со своей территорией, избирателями, лучше спрогнозировать результат. Исходя из своего личного опыта, я могу сказать, праймериз – полезная вещь».

В ходе подготовки к Единому дню предварительного голосования организационный комитет при Приморском отделении «Единой России» окажет всю необходимую (организационную, информационную) помощь зарегистрированным участникам праймериз. Она включает нюансы участия в дебатах и встречах с избирателями, которые в этом году также обязательны для всех кандидатов.

Своим опытом участия в избирательной кампании готов поделиться и Сергей Сопчук. Произойдёт это, вероятнее всего, в следующую региональную неделю в апреле, когда депутат опять посетит свой округ.

Единый день предварительного голосования «Единой России» состоится 28 мая во всех регионах, в которых 10 сентября запланированы выборы в региональные парламенты и городские думы административных центров.