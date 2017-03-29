Необычный циклон пришёл в Приморье

Дожди могут задержаться до конца недели

"Ныряющий" циклон принёс в Приморье дожди. Выпадение осадков по краю возможно до конца недели, сообщает РИА "Восток-Медиа".

По информации портала "Примпогода", сегодня, 29 марта, погоду в Приморье определяет неглубокий "ныряющий" циклон из Забайкалья. Осадки в некоторых районах начались ночью. Днём циклон окажется над краем, осадки распространятся на большую территорию, а интенсивность дождей местами увеличится.

Слабый до умеренного ветер подует с юго-запада. Столбик термометра днём поднимется в некоторых районах до +15 градусов.

В краевом центре ожидается переменная облачность. Вечером во Владивостоке пройдёт дождь. В течение дня южный, юго-восточный ветер усилится. Воздух прогреется до +6...+8 градусов.

Умеренные осадки сохранятся в Приморье и завтра, 30 марта. Вероятность выпадения дождя сохранится в крае до конца недели.