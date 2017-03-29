Во Владивостоке обесточат дома в районе Выселковой и Снеговой

Сегодня энергетики Владивостока вновь проведут плановые отключения, сообщает РИА «Восток-Медиа». Они затронут два десятка улиц. Особенно много домов обесточат в районе Выселковой и Снеговой - это коснётся улиц Лаптева, Дежнева, Пржевальского и других.

Длительность отключений составит от двух до восьми часов. Всю работу специалисты завершат к 17:00.

проспект 100-летия Владивостока, 141, 143;

5-й Ключ, 82;

Белинского, 2, 4, 6;

Буреинская, 7, 11, 13, 15;

Вторая, 14, 16, 18, 21, 23, 23а, 35, 41, 43, 43а, 45;

Гульбиновича, 3в, 8, 8/1, 8/2, 8а, 17, 19, 19а, 19-б, 19в, 21, 25, 27, 29;

Дежнёва, 1, 1а, 3, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 15;

Дениса Давыдова, 28-б, 28в;

Калинина, 82, 84, 107, 109, 281;

Курильская, 1, 2, 3, 4, 6, 9а, 10, 11, 12;

Лаптева, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9а, 10, 11, 13, 15, 16, 17;

Ломаная, 17, 19, 21, 23, 27, 29, 33, 35, 37, 43, 50;

Луговая, 21;

Маковского, 302;

Могилевская, 1, 3;

Новоивановская, 3;

Пржевальского, 7, 9, 10, 13, 15, 17а, 27, 28, 29, 32, 36;

Родниковый переулок, 6, 12, 17, 21, 25;

Снеговая, 15, 17, 19, 23а;

Таёжная, 12, 12а, 16, 16а, 20, 26, 28, 30, 30а;

Уютная, 8д;

Черёмуховая, 4а;

садовое общество «Солнечное», 3, 5, 63.