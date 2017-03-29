Во Владивостоке обесточат дома в районе Выселковой и Снеговой

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Энергетики проведут плановые отключения света
|Фото: rusnext.ru
Сегодня энергетики Владивостока вновь проведут плановые отключения, сообщает РИА «Восток-Медиа». Они затронут два десятка улиц. Особенно много домов обесточат в районе Выселковой и Снеговой - это коснётся улиц Лаптева, Дежнева, Пржевальского и других.
Длительность отключений составит от двух до восьми часов. Всю работу специалисты завершат к 17:00.
проспект 100-летия Владивостока, 141, 143;
5-й Ключ, 82;
Белинского, 2, 4, 6;
Буреинская, 7, 11, 13, 15;
Вторая, 14, 16, 18, 21, 23, 23а, 35, 41, 43, 43а, 45;
Гульбиновича, 3в, 8, 8/1, 8/2, 8а, 17, 19, 19а, 19-б, 19в, 21, 25, 27, 29;
Дежнёва, 1, 1а, 3, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 15;
Дениса Давыдова, 28-б, 28в;
Калинина, 82, 84, 107, 109, 281;
Курильская, 1, 2, 3, 4, 6, 9а, 10, 11, 12;
Лаптева, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9а, 10, 11, 13, 15, 16, 17;
Ломаная, 17, 19, 21, 23, 27, 29, 33, 35, 37, 43, 50;
Луговая, 21;
Маковского, 302;
Могилевская, 1, 3;
Новоивановская, 3;
Пржевальского, 7, 9, 10, 13, 15, 17а, 27, 28, 29, 32, 36;
Родниковый переулок, 6, 12, 17, 21, 25;
Снеговая, 15, 17, 19, 23а;
Таёжная, 12, 12а, 16, 16а, 20, 26, 28, 30, 30а;
Уютная, 8д;
Черёмуховая, 4а;
садовое общество «Солнечное», 3, 5, 63.
с 28-го нет электричества - уже сутки, вторые пошли!