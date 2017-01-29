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В Приморье вандалы испортили памятник Пушкину : РИА "Восток-Медиа"
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В Приморье вандалы испортили памятник Пушкину

В Приморье вандалы испортили памятник Пушкину
Очевидцы говорят — вещество похоже на извёстку
29 января 2017, 18:26
Общество | Приморский край
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Фото: adm-ussuriisk.ru, ussur.net

На перекрёстке улиц Пушкина и Некрасова в городе Уссурийске пострадал памятник первому из двух классиков отечественной литературы. Он простоял невредимым чуть больше полугода после открытия.

По информации ussur.net, вандалы облили статую белым веществом, похожим на извёстку. К вечеру 28 января памятник ещё никто не очистил.

Как сообщало РИА «Восток-Медиа», памятник появился в день очередной годовщины со дня рождения Пушкина, 6 июня 2016-го. Известный скульптор Яков Шапиро подготовил детали в своей мастерской в Узбекистане, а далее гипсовую модель отлили в бронзе работники завода «Аскольд» в приморском городе Арсеньеве.

До этого во Владивостоке ликвидировали два памятника Александру Сергеевичу: Пушкинский сквер снесли во время стройки моста, а памятник на остановке «Гайдамак» пропал. В итоге в столице Приморья остался лишь один монумент, посвящённый Пушкину — рядом с театром, носящим имя поэта. Автор этого памятника — президент приморского отделения Всероссийского Пушкинского общества Эдуард Барсегов.


 

 
 
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Комментарии
  • 24  (20:25, 29.01.2017)

    Высоконравственный российский народ . Носитель духовности и культуры , "ноев ковчег" цивилизации . А по простому - быдлятина .

  • ывапол  (22:46, 29.01.2017)

    *** Мы выпили по литру пива И взгляд привлёк огромный кент Мы пригляделись, оказалось Какой-то мрачный монумент ** Мы выпили ещё по литру У памятной его доски И мой дружбан всплакнул невольно Я сам терялся от тоски! * Ведь это в "каках" голубинных Был Ленин, серый словно пыль Его не знают наши дети - Его народ уже забыл! ** И накатив по стопке водки В нас пробудился "Пионер" Ведь памятник Вождю Народа! А он невидим, хмур и сер! *** Мы взяли туш у проституток, Помаду, лак и лабуду Сияет Дедушка нашь Ленин Его увидишь за версту! ** Но, всё пронюхала старушка Наверно дочка Шапокляк И донесла про нас подружкам А те в ментовку сразу "бряк". * Нас повязали, а старушке Которой нас совсем не жаль Сам досточтимый Губернатор Вручил огромную медаль! ** Мораль проста - Бухайте Дома А если нужно выходить Оставьте лучше краски дома А то ведь могут посадить! P. S. Написал 15. 10. 2013 в ответ на новость http://vostokmedia. com/n179135. html#zz_formhash

  • тельцовский  (вчера, 11:15 )

    наверное не пушкин сам не понравился, а сама скульптура. поза не характерная для поэта. жмется, как бы замерз. не внушает ни поэзии, ни патриотизма. вот такая вот оценка работы. простая вещь. портит и память о великом поэте и ладшафт города.

  • Почётный член  (вчера, 12:06 )

    Может это вовсе и не вандалы, а голубь пургена наклевался?

  • Уссурией  (вчера, 16:54 )

    Товариз на ФБ правильно пишет: Во многих странах Европы KPI муниципалов крепко завязан на культурное лицо территории, а именно - сколько объектов культуры появилось, как они обслуживаются, сколько туристопотока сгенерировали. У нас, конечно, просто Уссурийск, но такой кричащий непрофессионализм горадминистрации подбешивает. Новый памятник Пушкину в центре города облили краской, но никто не почесался дать дворникам поручение его очистить. Так и стоит. Корж с сотоварищами не понимает, что лицо города - это не как все выскоблено и выметено перед зданием администрации, где ступают их могучие стопы. Лицо города - это состояние его культурных достопримечательностей. До установки памятника здесь вообще был пустырь. Теперь тут приятный сквер. Памятник поставили Шапиро, Джанибеков и Кан, а у Коржа не хватает порядочности хотя бы убирать 4 квадратных метра территории вокруг. Понимаю, сложно уследить за какии-то там должностными обязанностями, когда в это самое время протаскиваешь свою официально советницу Помаранову на полномочия и все финансовые плюшки вице-сити-менеджера. Не поставить ли и наших муниципалов на KPI?



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