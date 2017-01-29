Дед Мороз из Великого Устюга открыл в Приморье официальную резиденцию

В Приморском крае в этнографическом парке «Изумрудная долина» рядом с Уссурийском появилась официальная резиденция Деда Мороза. Накануне её открыл российский Дед Мороз из Великого Устюга вместе с младшим братом — Изумрудным дедушкой, сообщает корреспондент РИА «Восток-Медиа».

В Приморье на один день вернулось настоящее новогоднее настроение. Хотя жителей края, привыкших к празднованию китайского Нового года ввиду близости региона к восточным странам, нисколько не смущают подобные торжества в конце января.

Главный волшебник страны прибыл в Приморье с официальным визитом уже во второй раз. Он поздравил детей с Новым годом и исполнил главную миссию — поучаствовал в открытии резиденции.

Младший брат Деда Мороза из Великого Устюга — Изумрудный дедушка — будет круглогодично жить на первом этаже резиденции. Там же находится его трон и почтовый ящик. Вскоре начнут работу различные мастерские и фабрика игрушек. Особенностью приморской резиденции дедушки является наличие башни, откуда открывается панорамный вид на окрестности и прекрасно видно всю долину.

«Пусть волшебным снегопадом рассыпается по земле счастье, пусть красивейшим кружевом снежинок идёт по миру красота. Пусть в домах ваших царит счастье, уют и благополучие. Пусть в сердцах ваших живёт моя добрая и удивительная сказка. Будьте счастливы, мои родные приморцы», — поздравил гостей парка главный волшебник страны.

Его младший брат напомнил всем родителям и детям, чтобы они не забывали писать Дедушке Морозу письма, а он обязательно будет передавать все пожелания приморских ребятишек своему старшему брату.

Год петуха официально вступил в свои права в ночь с 27 на 28 января. В Приморье из-за близости к странам Азиатско-Тихоокеанского региона традиционно проходит множество вечеринок, праздников и мероприятий по этому случаю. Дипломатический корпус Приморья, как писало РИА «Восток-Медиа» ранее, тоже отпраздновал приход Нового года по восточному календарю.