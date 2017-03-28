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У ЛГБТ-фестиваля в Приморье получилось скандальное продолжение

У ЛГБТ-фестиваля в Приморье получилось скандальное продолжение
Одна из участниц обратилась в краевую и Генеральную прокуратуры
10 минут назад
Общество | Приморский край
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Фото: lgbtnet.org

Зимний ЛГБТ-фестиваль, который больше месяца назад прошёл на базе отдыха в Приморском крае, получил продолжение. Представитель Российской ЛГБТ-сети Светлана Захарова сегодня в телефонной беседе с корреспондентом РИА «Восток-Медиа» сообщила, что об участии одной из девушек в фестивале узнали её коллеги – постоянный работодатель получил письмо от начальника отдела МВД России по городу Артёму, полковника полиции Алексея Шульженко.

«Тем самым Шульженко разгласил сведения о частной жизни, полученные в результате проверки по сообщению о преступлении. Как отмечает юрист Российской ЛГБТ-сети, закон прямо запрещает такие действия. Поэтому девушка, жительница Владивостока, в конце прошлой недели направила заявление на имя генерального прокурора России Юрия Чайки и прокурора Приморского края Сергея Бессчасного. Реакции пока нет, но, я думаю, результат будет. Хотя не исключено, что это будет просто отписка. Пока что всё – в рамках установленных законом сроков», - отметила представитель межрегионального общественного движения Светлана Захарова.

Она добавила, что до сих пор нет реакции прокуратуры на предыдущее обращение ЛГБТ-активистов в прокуратуру -  по поводу «полицейской облавы» на фестивале «Сияние Востока». Тогда, по словам участников из разных регионов Дальнего Востока, их мероприятию серьёзно помешали: более десятка человек ворвались, представились полицейскими и начали искать наркотики. «Это было больше похоже на захват заложников, чем на проверку правоохранительных органов», - утверждали очевидцы. 

Несмотря ни на что, говорит Захарова, ЛГБТ-фестивали ещё будут: «Я не думаю, что деятельность движения «Маяк» остановится».

В отделе МВД города Артёма пока не смогли ни подтвердить, ни опровергнуть указанную в заявлении информацию.

 
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