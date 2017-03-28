Велосипедисты Владивостока раньше обычного откроют новый сезон

Кроме пробега по центру города, участников ожидают игры и велополо

Во Владивостоке скоро состоится открытие массового спортивного мероприятия «Велосезон-2017». Организаторы назначили велопробег на субботу, 8 апреля, сообщает РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на пресс-службу мэрии Владивостока.

«В этом году локальные площадки для участников велопробега развернутся на набережной Цесаревича. Среди таких площадок можно выделить уже понравившиеся всем игры по велополо, мастер-классы по велоремонту и другие», - рассказал начальник управления по делам молодёжи администрации Владивостока Дмитрий Нестеренко.

Организаторы дадут старт от Покровского парка по улице Алеутской, далее заезд будет идти по Корабельной набережной и финиширует на набережной Цесаревича.

Участие в спортивном пробеге могут принять все желающие, независимо от возраста и опыта. Начало велосипедного заезда запланировано в 11:30. В прошлом году открытие велосезона случилось гораздо позже – 21 мая. Тогда движение транспорта было специально ограничено - для безопасности участников заезда.

В 2015 году аналогичное мероприятие прошло 23 мая. Многим горожанам запомнились велозаезды в 2012 году - в честь открытия во Владивостоке двух мостов, Русского и Золотого.







