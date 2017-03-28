Приморская собака нашла алкоголь под трансформаторной будкой

Кинологи службы исполнения наказаний обнаружили и ликвидировали 5 схронов запрещённых предметов, сообщает РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на пресс-службу ГУФСИН России по Приморскому краю. Все тайники находились на территориях режимных объектов, а служебные собаки помешали переправить их содержимое заключённым.

В течение марта сотрудники изъяли более 5 литров алкоголя и 20 сотовых телефонов с комплектующими деталями. В том числе 1,5 литра алкоголя и 4 мобильника родственники заключённых спрятали под трансформаторной будкой: этот схрон находился в Артёмовском городском округе, рядом с лечебно-исправительным учреждением №47.

Другие тайники располагались вблизи СИЗО-3, а также исправительных колоний № 20, 27 и 29. Во всех случаях именно служебные собаки проявляли быстроту реакции и чутьё в поиске контрабандных предметов.

Это не первый случай в Приморье, когда служебные собаки помогают стражам правопорядка. Ранее «Восток-Медиа» сообщало, что овчарка по кличке Ами вывела полицейских на след грабителей, а другая - Куба - взяла след и привела полицейских к месту хранения похищенного злоумышленниками имущества. После этого помогла поймать и самого преступника.