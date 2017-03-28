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"Первоклассное портфолио": Владивосток, школа № 63: РИА "Восток-Медиа"
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"Первоклассное портфолио": Владивосток, школа № 63

"Первоклассное портфолио": Владивосток, школа № 63
Ученики поют и декламируют по-китайски
полчаса назад
Первоклассное портфолио | Приморский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа"

Школы с углублённым изучением китайского языка во Владивостоке можно пересчитать по пальцам. Пальму первенства среди них удерживает знаменитая «девятка», где когда-то учился Илья Лагутенко. Однако на преподавании китайского специализируется ещё и муниципальная школа № 63 на улице Бородинской, 7. В рамках проекта «Первоклассное портфолио» корреспондент РИА «Восток-Медиа» посетил эту школу и составил о ней представление.

Школа, открывшая свои двери в 1964 году, очень быстро из рядового образовательного учреждения с учениками «по микрорайону» вышла в лучшие. Свою языковую специализацию учебное заведение получило в 1988 году. На сегодняшний день здесь 26 классов, где обучается 660 человек: по 3 класса в каждой параллели. Наполняемость классов по сегодняшним меркам высокая, до 30 учеников в каждом. В 2017 году из школы выпускается два девятых и один одиннадцатый класс.

Язык ближайших зарубежных соседей здесь начинают учить со 2 класса, по 3 часа в неделю. В среднем звене к обязательному китайскому добавляются уроки английского. По мнению преподавателей, выучить иностранный язык не так уж сложно. Если у ученика есть силы и желание, можно посещать дополнительные бесплатные факультативные занятия, заниматься с репетитором или ходить в Институт Конфуция, филиал которого действует в школе. Главное условие – посещение уроков должно быть регулярным, ведь при изучении иностранного языка нужно постоянство.

«Я перевёлся в 63-ю школу в старших классах. Надо сказать, что учёба здесь мне давалась как-то слишком легко. Именно этого я и хотел. Только вот класс попался шумный и задиристый, учителям с нами было ой как непросто. Я занимался с преподавателем дополнительно. Учить восточный язык «с нуля» мне понравилось, писать иероглифы тоже. Ещё у нас была сильная учительница по русскому языку и литературе Наталья Юрьевна Володина, очень требовательная и строгая: знать текст произведения и иметь на руках книжку - её обязательное условие. Может, поэтому на уроках литературы всегда было интересно. Кроме биографии писателей и разбора темы, учитель приводила примеры и истории из обычной жизни, общалась с нами на равных. Сейчас я совсем не переживаю за сдачу ЕГЭ по русскому и из-за итогового сочинения, потому что Наталья Юрьевна научила нас не бояться трудностей, любить родную речь и, знаете, мне сейчас даже нравится писать сочинения. Удивительно, как у неё получалось увлечь всех моих неугомонных одноклассников,»- рассказал корреспонденту РИА «Восток-Медиа» ученик 9-класса Игорь Ярошенко.

По результатам ЕГЭ школа демонстрирует стабильно высокие показатели, за последние два года в каждом выпуске есть «высокобалльники». В прошлом году трое выпускников получили 100 баллов на обязательном ЕГЭ.  Многие учащиеся связывают в дальнейшем выбор профессии с иностранным языком.

Преподают в школе 37 педагогов, 10 из них имеют звание заслуженных работников образования. Приходят работать сюда и молодые специалисты  - сейчас их 7. Многие учителя отмечены Почётными грамотами Министерства образования и науки, имеют высшую квалификационную категорию.

По словам завуча по учебно-воспитательной работе, преподавателя китайского языка Валерии Игоревны Черкуновой, она является представителем второго поколения выпускников этой школы.

Родители школьников отмечают доброжелательную и комфортную для детей атмосферу в этом учебном заведении. Директор школы, Анна Ивановна Вдовиченко, психолог по специальности, имеет степень магистра педагогических наук. На сегодняшний день школа совместно с Московским институтом развития образования является экспериментальной площадкой программы «Мониторинг успешности личностного развития учащихся».

В начальном звене здесь 3 класса, для первоклашек работает группа продлённого дня.  За пребывание детей в ней родители платят 2100 рублей, при этом малыши обеспечены горячим питанием. В школе есть своя столовая, стоимость обеда составляет около 100 рублей, дети из социально незащищенных семей питаются бесплатно. По мнению сотрудников и учащихся, готовят в столовой очень вкусно. Для уроков труда есть оборудованные мастерские в отдельно стоящем здании.

При школе есть секция волейбола, сборная края «Приморочка» регулярно даёт здесь уроки спортивного мастерства. Также школа №63 оказывает дополнительные образовательные услуги: работает логопед, ведутся занятия по подготовке к школе, есть кружки эстетического направления - актёрского мастерства, вокала, рукоделия. Для учеников старших классов – занятия по подготовке к ЕГЭ, факультативы по математике, русскому и английскому языку, обществознанию и психологии. Китайские преподаватели из Института Конфуция ДВФУ предлагают занятия по декламации и пению, каллиграфии, вырезанию из бумаги и узелковому плетению.

Прилегающая к школе территория огорожена, в учебном заведении всегда дежурит охранник. Правда, собственного оборудованного стадиона здесь нет.

«Это самая лучшая школа из всех, где мне довелось учиться, и самый мой любимый класс, - поделилась воспоминанием студентка художественного колледжа Анастасия Семёнова. - Несмотря на занятость, мы встречаемся с одноклассниками, заходим в школу к учителям русского и английского, к своей классной – преподавателю физкультуры Ирине Алексеевне Турманкиной, узнаём, повезло ли в этом году с учениками, спрашиваем, как здоровье».


 

 
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