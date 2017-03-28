Владивостокский автомобилист сядет на 6 лет за наезд на пешехода

Подсудимый до последнего не признавал своей вины, обвиняя самого потерпевшего в нарушении ПДД

Первореченский суд Владивостока приговорил местного автомобилиста к 6 годам лишения свободы, признав виновным в смерти пешехода. По версии обвинения, мужчина управлял машиной в состоянии алкогольного опьянения, сообщает РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Приморского края.

Трагедия произошла 4 октября 2015 года у остановки «Магазин» на улице Постышева. В ходе судебного заседания установлены подробности происшествия: водитель автомобиля Mazda Demio двигался со стороны улицы Тухачевского в направлении проспекта 100-летия Владивостоку. Алкогольное опьянение не позволило водителю справиться с управлением: он выехал на тротуар, где и совершил наезд на пешехода. Потерпевший получил серьёзные травмы и погиб на месте.

В свою очередь фигурант уголовного дела своей вины не признал. Более того, водитель выдвигал различные версии своей невиновности, включая нарушение самим потерпевшим правил дорожного движения, а также неисправность «Мазды». Тем не менее, вину подсудимого подтвердили очевидцы этой аварии, случившейся днём. Они вовремя обратились в правоохранительные органы, как очевидцы.

Автомобилист будет отбывать наказание в колонии-поселении, но только после того как приговор вступит в силу. На сегодняшний день сторона защиты подала апелляцию.

Кроме основного срока по приговору, суд запретил этому водителю управлять автомобилем в течение трёх лет.