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В Приморье будут строить мусоросжигательные заводы

В Приморье будут строить мусоросжигательные заводы
Новая схема обращения с отходами предполагает создание 9 полигонов
сегодня, 16:57
Экология | Приморский край
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Фото: Vmtimes.ru

Власти Приморья утвердили новую территориальную схему обращения с отходами, согласно которой в регионе будут построены дополнительные комплексы по сжиганию мусора. Всего запланировано создать 9 новых полигонов. Один из них появится в Надеждинском районе.

Сегодня на заседании правления совета муниципальных образований директор департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Александр Коршенко сообщил, что Приморье одним из первых регионов России подготовило территориальную схему обращения с отходами – основополагающий документ для развития инфраструктуры на ближайшие 10 лет. На сегодняшний день в крае насчитывается 13 комплексов по утилизации твердых бытовых отходов, но действующих мощностей не хватает.

«Территориальной схемой предусмотрено строительство еще девяти полигонов, а также создание контейнерных площадок, в том числе и передвижных. Также запланировано, что организацией работы новых объектов будет заниматься единый региональный оператор», – заявил Александр Коршенко.

Руководитель ведомства также призвал глав активизировать работу по очистке территорий и ликвидации незаконных свалок.

Программа по созданию межрайонных полигонов твердых бытовых отходов в Приморье начнёт работать уже в этом году, который, как известно, объявлен Годом экологии.

 
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