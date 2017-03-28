Полиция Владивостока устраивает рейды по нелегальным парковкам

С начала года полиция Владивостока составила 56 протоколов по факту организации нелегальных парковок. Причём в почти половине случаем организаторами стоянок являлись иностранцы, сообщает РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на пресс-службу управления МВД России по Приморскому краю.

Во Владивостоке сотрудники полиции проводят многочисленные рейды в поисках несанкционированных автостоянок и их «владельцев». Цель оперативно-розыскных мероприятий – прекратить деятельность незаконных предпринимателей, устроивших парковки без соответствующей регистрации.

За прошедшую неделю полиция краевого центра проверила парковки на улицах Ульяновская, Адмирала Горшкова и в Днепровском переулке. Специалисты составили 3 протокола на осуществление нелегальной предпринимательской деятельности. Всего с начала 2017 года количество таких протоколов достигло 56, из которых 31 протокол касается иностранных граждан.

Кроме того, сотрудники ведомства не перестают напоминать местным жителям, что взимание платы на нелегальных автостоянках незаконно и не гарантирует сохранности личного авто. О фактах организации незаконных парковок жителям Владивостока полиция предлагает сообщать в органы внутренних дел по телефону 02 (для мобильных телефонов 102).

В прошлом году РИА «Восток-Медиа» подробно освещало проблему ликвидации незаконных парковок.