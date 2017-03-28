Дело Ильи Шамратова передали в Ленинский суд Владивостока

Заместителю начальника приморской полиции Илье Шамратову придётся просидеть за решёткой до середины июня. Суд продлил ему срок меры пресечения, сообщает РИА "Восток-Медиа".

Ленинский районный суд Владивостока продлил срок содержания под стражей для замначальника приморского управления МВД Ильи Шамратова. В следственном изоляторе руководителю следственного управления краевой полиции придётся просидеть ещё три месяца – до июня. Как сообщили корреспонденту РИА "Восток-Медиа" в суде, на этом настояли следователи. Стоит отметить, что первоначально дело Шамратова рассматривал Первореченский районный суд Владивостока. Однако следователи передали дело в "храм Фемиды" Ленинского района.

РИА "Восток-Медиа" ранее сообщало о том, что силовики задержали главного полицейского следователя Приморья. Его подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями. По версии следствия, в конце 2016 года полковник Илья Шамратов выписал своим подчинённым повышенные годовые премии. Однако оказалось, что сделал он это в собственных интересах. Вскоре замглавы краевого МВД потребовал от коллег отдать ему все подъёмные. В общей сложности Шамратов получил на руки около 4 миллионов рублей.