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Юные краеведы съехались на конкурс "Мой дом – Приморский край": РИА "Восток-Медиа"
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Юные краеведы съехались на конкурс "Мой дом – Приморский край"

Юные краеведы съехались на конкурс "Мой дом – Приморский край"
Его площадкой уже в пятый раз стала школа-интернат для одарённых детей имени Дубинина
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Первоклассное портфолио | Приморский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа"

Сегодня на базе школы-интерната для одарённых детей имени Н.Н.Дубинина проходит очный тур регионального конкурса молодых краеведов «Мой дом – Приморский край». Этот конкурс уже имеет историю: он проводится пятый год подряд. Организаторами выступают сотрудники Регионального центра по работе с одарёнными детьми и талантливой молодежью Приморского края и ШИОД ВГУЭС  при поддержке департамента образования и науки Приморского края. Экспертами на конкурсе являются вузовские преподаватели с учёными степенями  - сотрудники  Приморского института развития образования края,  ВГУЭС, ДВФУ и МГУ имени адмирала Г.И Невельского.

Очному конкурсу, который заключается в публичной презентации исследовательских проектов школьников, предшествовал заочный тур – ребята и их учителя из 27 районов края прислали описание своих работ, посвящённых летописи родных мест, ратному подвигу земляков, экологическим акциям, изучению родословных приморцев и другим аспектам краеведения. Как рассказали корреспонденту РИА «Восток-Медиа» организаторы, цель конкурса – формирование гражданской позиции у детей и молодёжи, посредством изучения  истории, географии, природы и культуры Приморского края и представление изученного материала.

Очный тур конкурса открылся в актовом зале ШИОД ВГУЭС с торжественных приветствий и гимна Приморского края, который собравшиеся слушали стоя. Ребят, приехавших на конкурс из Артёма, Находки, Уссурийска, Лесозаводска и других населённых пунктов, напутствовала координатор Регионального центра по работе с одарёнными детьми и талантливой молодежью Приморского края, доцент Приморского краевого института развития образования Елена Зеленина:

«Очень приятно видеть вас в этом зале! – обратилась Елена Борисовна к ученикам. – Вне зависимости от того, что это конкурс, победители – вы все! Победили учителя, которые нашли время подготовить вас к этому конкурсу, победили родители, которые поддержали своих детей, и сами дети, конечно. Нас всех объединяет понимание, что родина – Приморский край – ценна и важна для каждого. И от нас с вами во многом зависит будущее нашего края.»

Председатель экспертного совета конкурса, доктор исторических наук, профессор ДВФУ Мария Сердюк напомнила ребятам о великом русском учёном Михаиле Ломоносове, который при аскетическом студенческом бюджете в три копейки сумел постичь университетские премудрости и сказать своё слово в науке.

После торжественной части ученики и учителя разделились по тематическим секциям. Их в конкурсе несколько: «Военная история», «Земляки», «Летопись родного края» «Экологическое краеведение». В каждой секции участники делали доклады перед профессиональным жюри. Курсанты Суворовского училища из Уссурийска посвятили свои работы военному конфликту на острове Даманском и другим страницам военной истории. Старшеклассницы из приморского города Фокино в секции экологического краеведения рассказали о легендах, связанных с местными сопками. Ученики школы № 21 Владивостока выступили на тему пользы плотин и других гидротехнических сооружений, рассказали о необычных растениях морского побережья. Ученица начальной школы Валерия Бабенко приехала на конкурс с домашним питомцем – джунгарским хомячком, чтобы показать, как представитель фауны может жить рядом с человеком.  

В течение дня школьники продолжат презентовать свои исследования, а затем по итогам оценок жюри победители получат наградные грамоты. В скором будущем юных краеведов ожидают и другие конкурсы: региональный конкурс «Юный исследователь: Дальний Восток», намеченный на 26 апреля, а также региональный конкурс научно-исследовательских работ школьников и конкурс-фестиваль для детей с ограниченными возможностями здоровья «Вертикаль-Дальний Восток». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
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