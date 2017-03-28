В Приморье появились два новых центра по установке "ЭРА-ГЛОНАСС"

В начале апреля в регион ввезут 1000 устройств для установки

В Приморье появится еще два сертифицированных центра по установке устройств системы «ЭРА-ГЛОНАСС». Оператор автоматизированной системы АО «ГЛОНАСС» заключила соответствующие соглашения с несколькими компаниями края, сообщает РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на пресс-службу администрации Приморья.

Установка устройств с функцией экстренного вызова оперативных служб теперь будет осуществляться во Владивостоке сразу по двум адресам. Аккредитацию прошла компания «Дальтест», расположенная по адресу Адмирала Кузнецова, 80А, а также ИП Василец на Баляева, 48А.

Массовая установка устройств начнется в Приморском крае в начале апреля, когда в регион прибудет первая тысяча экземпляров. Руководство АО «ГЛОНАСС» отметило, что в ближайшее время развернет дополнительные мощности, чтобы обеспечить необходимое количество систем для российского рынка.

С начала года среди автомобилистов Приморья, как самого загруженного машинным трафиком региона, ГЛОНАСС не раз вызывала настоящую панику, особенно в вопросах неопределенности сроков установки и таможенного контроля подержанных японских авто.

Пока же в России вводится временный порядок оформления подержанных автомобилей, ввозимых на территорию страны: владелец машины должен приобрести систему вызова экстренных служб, обязавшись установить ее на автомобиль. VIN номер, номер кузова и id устройства вносятся в ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС», затем с этим устройством автовладелец получает сертификат безопасности конструкции транспортного средства в специальной лаборатории и, пройдя все процедуры на таможне, получает ПТС.

Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало, что одними из первых в Приморье получили право на установку устройств ЭРА-ГЛОНАСС «Сумотори-Автопорт», где и было установлено первое тестовое устройство на подержанный японский автомобиль.