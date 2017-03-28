Взятка 5000 рублей вылилась для приморской компании в миллионный штраф

Транспортная прокуратура Приморья уличила коммерческую организацию в коррупционном правонарушении. Взятка размером 5000 рублей вылилась в миллионный штраф, сообщает РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на пресс-службу дальневосточной транспортной прокуратуры.

Приморская транспортная прокуратура провела проверку в отношении коммерческой организации «Дальневосточный меридиан». Сотрудники ведомства установили, что компания замешана в коррупции.

Оперативники получили информацию о готовящейся взятке в 5 тысяч рублей, предложенной должностному лицу администрации морских портов Приморского края и Восточной Арктики. За денежное вознаграждение представитель «Дальневосточного меридиана» попросил не проводить проверки законности укомплектования экипажей морских судов, принадлежащих компании. Передача денег проходила под контролем правоохранительных органов.

Транспортный прокурор возбудил в отношении организации дело об административном правонарушении. Итогом этих махинаций стало судебное разбирательство. Суд привлек ООО «Дальневосточный меридиан» к административной ответственности в виде штрафа. Теперь руководству компании предстоит выплатить 1 миллион рублей.

Кроме того, до этого суд привлёк взяткодателя к уголовной ответственности и обязал выплатить 200 тысяч рублей.