В Приморье депутатов-прогульщиков лишат полномочий и денег

Любой житель Приморского края отныне может видеть активность своего депутата в динамике. На официальном сайте краевого парламента появилась страница, где отражается статистика посещений каждым депутатом заседаний своего комитета и заседаний Законодательного собрания.

Новации связаны с тем, что приморский парламент ввёл жёсткие наказания для народных избранников, игнорирующих свои обязанности. Новые поправки в закон «О статусе депутата Законодательного собрания Приморского края» дают возможность досрочно прекращать полномочия за прогулы. Также нарушителей будут лишать денежного вознаграждения пропорционально времени отсутствия и высказывать порицание за первый пропуск.

Председатель Законодательного собрания Александр Ролик, являющийся одним из инициаторов данного закона, надеется, что это окажет влияние на тех, кто систематически пропускает заседания, нарушает дисциплину и мешает работе краевых парламентариев.

«Здесь мы ориентируемся на федеральных законодателей, утвердивших целый комплекс требований, за неисполнение которых депутатские полномочия могут быть прекращены досрочно. Это совершенно правильная позиция. Каждый должен понимать, что депутатские обязанности – это непростая и очень ответственная работа. И хотел бы поблагодарить всех, кто работал над этим законопроектом, в том числе представителей других фракций».

Как ранее сообщало РИА «Восток-Медиа», инициатором ужесточения регламента в ЗС ПК стала группа депутатов от партии «Единая Россия».