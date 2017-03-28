Стали известны лауреаты приморского конкурса "Весенние узоры"

Оргкомитет и жюри регионального конкурса-семинара «Весенние узоры» в Приморье назвали лучших вокалистов и чтецов, начиная с детсадовского возраста. Конкурсные испытания прошли в краевой столице, в актовом зале политехнического колледжа: по словам профессионалов, «там старое здание с правильной акустикой».

За два дня члены жюри под руководством заслуженного работника культуры Российской Федерации Натальи Винокуровой посмотрели 100 номеров из Владивостока, Хабаровска, Благовещенска и многих городов, районов Приморья. Лауреаты первой, второй, третьей степеней и обладатели гран-при в мае будут участвовать в фестивале «Дальневосточная Жемчужина».

Главный приз на этот раз уехал в город Спасск-Дальний – вместе с ансамблем русской песни «Задоринка». Председатель оргкомитета Елена Фролова рассказала РИА «Восток-Медиа»: «Из Спасска вообще было много коллективов. Но самыми-самыми стали именно «задоринки», которые безошибочно всё сделали, на высоком художественном уровне. Ансамблем «Задоринка» руководит Марина Трушина, хореограф – Анна Демченко. Кроме того, девчонки из этого коллектива - Ира Цурун и Настя Бакураева - стали лауреатами первой степени среди дуэтов, а Ира ещё и в номинации «Вокал, соло». И ещё нас поразил академический вокал – Кирилл Костянко из детской школы искусств №1 имени Прокофьева города Владивостока. Кириллу всего 14 лет, но у него уже такой шикарный баритон!».















Среди вокалистов-лауреатов первой степени также Милена Мусаева и трио «Весёлая капель» из Уссурийска, Софья Байрамова и арт-группа «Вдохновение» из Владивостока. В номинации «Художественное слово» - Таира Акимочкина из Спасска и Иван Овчинников, Анастасия Малышева из краевой столицы.

«Не так уж и много лауреатов первой степени – это говорит о том, что жюри у нас очень профессиональное, квалифицированное. Оценки просто так никому не ставят, а только действительно за очень высокий уровень. Вокальный конкурс подразумевает правильные вокальные навыки: фразеровки, дыхание, элементарное попадание в ноты. Не у всех конкурсантов это получается, и педагоги - примерно 20 % - ещё молодые, только учатся подбирать конкурсный материал. В то же время критерии прописаны в положении о конкурсе «Весенние узоры». И ещё хочу сказать, что дети, которые здесь у нас стали лауреатами, потом становятся лауреатами различных международных конкурсов», - добавила председатель оргкомитета Елена Фролова.

Для педагогов польза от таких конкурсов – не только в награждении их учеников: наставники участвуют в семинарах и сами проводят мастер-классы, транслируя успешный опыт работы в Приморье.







