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Депутат от Приморья: правительство прислушалось к грузоперевозчикам

Депутат от Приморья: правительство прислушалось к грузоперевозчикам
Решение о двукратном повышении тарифа системы "Платон" отменили
сегодня, 13:57
Актуально | Приморский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа", primorsk.er.ru

Вопросам отрасли внутренних грузоперевозок, которая сейчас фактически не регулируется, необходимо уделять особое внимание, заявил в ходе выступления на «пятиминутке» заместитель председателя Государственной думы, секретарь Генсовета «Единой России» Сергей Неверов. Он отметил, что сразу после правительственного часа с министром транспорта Максимом Соколовым по инициативе дальнобойщиков состоялась встреча в партии «Единая Россия» с представителями отрасли.

Об этом говорится в официальном сообщении партии «Единая Россия».

«Они пришли к нам с конкретными предложениями по ряду вопросов, которые их волнуют. Мы оперативно довели их чаяния до председателя нашей партии, председателя правительства Дмитрия Медведева, который уже вчера встретился с ними лично», – отметил Сергей Неверов.

Итогом прямого диалога стали поручения Дмитрия Медведева, которые он дал для того, чтобы проработать пути решения этих проблем, подчеркнул депутат.

«Но главное: вы знаете, что фактически уже было решение правительства о двукратном увеличении текущего тарифа системы «Платон», который сейчас составляет 1 рубль 53 копейки, до трёх рублей шести копеек. И вчера в ходе диалога с дальнобойщиками председатель правительства принял решение, что такого повышения не произойдёт. Льготный период будет продлён, повышение тарифа составит всего 25 % – до 1 рубля 90 копеек», – сказал в своём выступлении Неверов.

Он также перечислил перечень решений и поручений, которые дал Медведев по итогам встречи партийцев с водителями большегрузов. А именно – обеспечить прозрачность распределения средств по системе «Платон»; выстроить чёткую систему оформления взаимозачёта платы по системе «Платон» и транспортного налога; проработать вопрос о введении электронной товарно-транспортной накладной; решить вопрос по штрафстоянкам; создать автоматизированную систему весогабаритного контроля на всей сети автомобильных дорог общего пользования; сгладить категорийность дорог.

«От Москвы до Смоленска по пути меняется три категории дорог.  А это разрешённый объём грузоперевозок. Необходимо сгладить категорийность дорог», – пояснил Неверов.

«Важно, это подчеркнули сами грузоперевозчики, что принципы системы «Платон» работают, обеспечивает доступ на рынок для добросовестных перевозчиков», – рассказал заместитель председателя Государственной думы. Он отметил, что новость о продлении льготного периода по тарифам «Платона» воспринята дальнобойщиками с одобрением.

«Это важно для тех, кто работает на 6,5 миллионах большегрузных машин, которые зарегистрированы у нас в стране», – подчеркнул парламентарий.

Неверов призвал своих коллег в рамках работы на региональной неделе повстречаться с дальнобойщиками, с ассоциациями грузоперевозчиков, чтобы довести информацию о тех решениях, которые приняты, и обсудить актуальные проблемы:  «Я обращаюсь к своим коллегам, членам фракции «Единая Россия» повстречаться с дальнобойщиками, с ассоциациями грузоперевозчиков, чтобы довести информацию о тех решениях, которые приняты, и обсудить актуальные общие проблемы, с которыми они сталкиваются в том или ином регионе».


 

Вопрос регулирования внутренних грузоперевозок прокомментировал депутат Государственной думы, руководитель межрегионального координационного совета партии «Единая Россия» Сергей Сопчук:

«Практически во время каждой региональной недели я стараюсь встретиться с представителями транспортной отрасли региона, как работающими на рынке пассажирских перевозок, так и с грузоперевозчиками. Как депутату комитета по транспорту и строительству Государственной думы мне важно получать объективную и оперативную информацию от участников этого рынка услуг. Тем более, что сфера транспорта имеет особое значение для Приморского края в силу географической специфики и развития экономики региона, в том числе и формирования международных транспортных коридоров.

Работа системы «Платон» также обсуждалась на этих встречах. Транспортники озвучивали свои предложения, которые я передал в Москве для дальнейшей работы. Замечу, что во многом они пересекаются по тематике с поручениями, которые дал Дмитрий Медведев. Отказ от двукратного увеличения тарифа говорит о том, что правительство внимательно прислушивается к мнению грузоперевозчиков. И ход реализации поручений премьер-министра депутаты будут держать на контроле вместе с участниками рынка».

 
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