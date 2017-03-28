Резиденты курортной зоны "Приморье" не заметили приезда ревизоров

Участники строительства и резиденты курортной зоны «Приморье», попавшие под прицел инспекции вице-губернатора Евгения Полянского, продолжают работать в штатном режиме, сообщает РИА «Восток-Медиа». На прошлой неделе администрация края проинспектировала строительные площадки курорта, чтобы ознакомиться с темпами и качеством ведения работ.

Две крупных компании, «Роял Тайм Прим» и «Даймонд Форчун Холдингс Прим», отметились в отчёте краевой инспекции «неудовлетворительными темпами строительства».

Первая является дочерней организацией «Роял Тайм Групп» из Казани – ранее резиденты анонсировали крупный инвестконтракт на строительство курорта «Жар-птица» общей стоимостью в 215 миллионов долларов. Проект включает казино с игровым оборудованием, гостиничные комплексы до пяти звёзд и многое другое. Такой крупный курортный комплекс налагает на компанию львиную долю ответственности за темпы работ и сроки сдачи объектов. Однако все попытки корреспондентов «Восток-Медиа» связаться с приморским представительством «Роял Тайм Групп» для получения комментария были обречены на провал: телефонные номера уже несколько лет не обслуживаются, а адреса электронной почты недействительны.

В компании с кипрскими корнями «Даймонд Форчун Холдингс Прим» так и не прокомментировали по существу претензии краевой администрации. Но при этом оперативно рассказали о графике работ в игорной зоне.

«В данный момент компания "Даймонд Форчун Холдингс Прим" ведёт активные работы на площадке в интегрированном курорте "Приморье" по возведению гостинично-развлекательного комплекса с казино Selena», – ответила на запрос РИА «Восток-Медиа» Евгения Варакина, исполнительный директор компании; «Срок сдачи первой очереди объекта, согласно инвестиционному договору – 2019 год. Срок сдачи второй очереди объекта – не позднее 2022 года. Данные сроки реализации проекта для нас остаются неизменными, мы намерены открыть наш гостинично-развлекательный комплекс в установленные сроки».

Ранее генеральный директор АО «Корпорация развития Приморского края» Андрей Фоломеев сообщил, что не выдерживающих темпов строительства инвесторов в официальной форме оповестят о результатах инспекции приморских властей для принятия к сведению. Он также отметил, что корпорация продолжает ведение строительных работ по созданию инфраструктуры, необходимой для работы новых игорных комплексов.