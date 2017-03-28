Во Владивостоке оштрафовали популярное кафе

Роспотребнадзор оштрафовал кафе, расположенное на территории кампуса Дальневосточного федерального университета, на 150 000 тысяч рублей. Заведение общественного питания «Полина» проверили после поступившей жалобы, сообщает РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на управление Роспотребнадзора по Приморскому краю.

Студенческое кафе «Полина» на университетской набережной, собственником которого является ООО «Шафран 2009», посетили с внеплановой проверкой сотрудники Роспотребнадзора. В ходе инспекции эксперты выявили многочисленные нарушения в хранении продуктов и несоблюдение требований технического регламента таможенного союза.

Для того, чтобы устранить выявленные нарушения, специалисты выдали предпринимателю предписание. В соответствии с выдвинутыми требованиями «Шафран» обязан разработать, внедрить и обеспечивать поддержание необходимых процедур контроля безопасности продукции.

Кроме того, Арбитражный суд Приморского края привлек заведение к административной ответственности. Теперь владельцы заведения обязаны выплатить штраф в размере 150 тысяч рублей.