Во Владивостоке девушка на Land Cruiser сбила пешехода

В минувший понедельник во Владивостоке сбили двух человек, сообщает РИА «Восток-Медиа». Одно из ДТП произошло прямо на «зебре».

В начале недели столица Приморья отметилась сразу двумя авариями с участием пешеходов. Так, в конце рабочего дня на улице 40 лет ВЛКСМ молодая девушка за рулём Toyota Land Cruiser совершила наезд на женщину. Пострадавшая переходила проезжую часть по пешеходному переходу в районе дома №21. Виновница ДТП куда-то везла своего маленького ребёнка и, по-видимому, попросту отвлеклась от дороги. Как сообщают очевидцы, джип ехал на небольшой скорости - улица была скована пробкой. Сбитой женщине понадобилась помощь медиков – она получила перелом.

Данное происшествие стало поводом для бурных обсуждений в социальной сети Instagram. Жители Владивостока отметили, что данный переход является действительно опасным для горожан. Разметка на нём практически стёрлась, а дорожный знак повёрнут в сторону от проезжающих водителей. Именно поэтому многие водители даже не догадываются о том, что на этом участке находится «зебра».

Ещё один инцидент произошёл на улице Русской в районе остановки «Больница рыбаков». Там под колёса легковушки угодила женщина. Причины происшествия уточняются. Вполне возможно, пострадавшая просто резко выскочила на дорогу из-за автобуса. Женщину увезли в «тысячекоечную» больницу с подозрением на перелом.

Стоит отметить, что подобные происшествия – не редкость для Приморского края. РИА «Восток-Медиа» ранее писало о других горе-водителях, которые совершали наезды на пешеходов. Так, в марте житель Чугуевки ночью сбил молодого человека. Пострадавшего парня с многочисленными травмами увезли в больницу. Однако одним из самых громких происшествий стал наезд на толпу на Русском острове. 46-летняя женщина за рулём Toyota Cami проехала на запрещающий сигнал светофора и сбила переходивших дорогу людей. В результате пострадали три пешехода – 18-летняя девушка и две 51-летние женщины. Врачи диагностировали у них многочисленные ушибы, переломы и сотрясение головного мозга.