Дерзкое нападение на таксиста произошло в Приморье

В приморском городе Находка произошло нападение на таксиста. Один из пассажиров накинул на шею водителя шнурок и попытался его задушить, сообщает РИА «Восток-Медиа».

По информации пресс-службы ОМВД России по городу Находке, сообщение о нападении поступило в дежурную часть. Пострадавший рассказал, что вёз компанию нетрезвых молодых людей. В районе улицы Кубанской один из трёх пассажиров накинул на шею мужчины шнурок и попытался задушить его. Однако таксист не растерялся и смог дать отпор преступникам. Завладеть машиной им не удалось и они скрылись с места происшествия.

Спустя некоторое время полицейские задержали молодых людей. Ими оказались жители Партизанска в возрасте 17 и 18 лет. В отделении парни сознались в случившемся.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело. Речь идёт о 2 части 162 статьи Уголовного кодекса РФ - разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия. Преступникам грозит до 10 лет лишения свободы.

Сейчас задержанные находятся под стражей. Сотрудники полиции проверяют их причастность к другим преступлениям.

Между тем, как недавно писало РИА «Восток-Медиа», таксисты Приморья не переживают за свою безопасность, объясняя это тем, что нападения происходят крайне редко. В отличие от коллег из Хабаровска, приморские водители не стали выходить на митинг в свою защиту.

При этом агентство неоднократно сообщало о случаях нападения на водителей такси в крае. Так, в прошлом году в Приморье было окончено судебное заседание по громкому делу о жестоком убийстве и разбойном нападении на таксиста в городе Артёме. В январе этого года в районе автодороги Каменушка — Уссурийск правоохранители обнаружили тело мужчины, который работал в таксомоторной компании.