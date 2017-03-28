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Во Владивостоке наблюдается необычный утренний трафик

Во Владивостоке наблюдается необычный утренний трафик
Пробка на самом проблемном участке образовалась позже привычного времени
сегодня, 11:01
Транспорт | Приморский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа"

Сегодня утром дороги Владивостока были загружены на 4 балла. Это на 1 балл ниже обычного, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Самая сильная пробка во вторник, 28 марта, собралась на проспекте 100-летия Владивостока. Проблемы на этом направлении начались довольно поздно. Вплоть до девяти часов дорога от Магнитогорской до остановки «Молодёжная» была загружена всего на 5 баллов. Привычный 7-балльный затор сковал магистраль только в десятом часу утра. В обратном направлении трасса была практически пустой. Плотность движения от «Молодёжной» до парка Победы составила всего один балл.

На «пятёрку» оказался загружен проспект Красного Знамени в сторону издательства «Дальпресс». Плотный трафик наблюдался и на Народном проспекте – от кольца 3-й Рабочей до Некрасовского путепровода.

Почти два часа «ползли» автомобилисты по Светланской улице. Однако этот затор был коротким – он начался возле остановки «Дальзавод» и закончился в районе Матросского сквера. Обычно пробки на данной дороге начинаются ещё на площади Луговой .

6-балльная пробка собралась на дороге от улицы Луговой до Рудневского моста. Полуторачасовой затор также сковал улицу Выселковую.

Непросто было проехать по так называемому «тёщиному языку». Как сообщает сервис «Яндекс.Пробки», Стрелочная и Деревенская улицы оказались плотно загружены в течение полутора часов. 

 
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Комментарии
  • Borman  (сегодня, 13:44 )

    Что удивительного? Каникулы в школах, каждую четверть так. Не возят своих чад чудородители через весь город в супершколу.



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