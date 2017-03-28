Экс-чиновница в Приморье поплатилась за покупку Land Cruiser Prado

Бывшую чиновницу в Приморье обязали выплатить государству 1,8 миллиона рублей за покупку Toyota Land Cruiser Prado. Её законные доходы не позволяли приобретать такое дорогостоящее авто, сообщает РИА «Восток-Медиа».

По информации генеральной прокуратуры Российской Федерации, в суд обратился прокурор Приморского края. Он потребовал взыскать 1,8 миллиона рублей с бывшей государственной служащей регионального управления Росреестра. До апреля 2016 года женщина занимала должность главного специалиста-эксперта отдела верификации и гармонизации данных единого государственного реестра зарегистрированных прав и государственного кадастра недвижимости управления Росреестра по краю.

В 2014 году она купила Toyota Land Cruiser Prado 2013 года выпуска стоимостью не менее 1,8 миллиона рублей. Эта сумма превысила её общий совокупный доход за три последних года, предшествующих году покупки. При этом в договоре о продаже была указана цена около 250 тысяч рублей.

Когда началась процедура контроля за расходами чиновницы, женщина предусмотрительно продала внедорожник своему знакомому, но это не помогло ей избежать наказания.

Прокурор Приморского края подал иск о взыскании с гражданки 1 миллиона 848 тысяч и 894 рублей. Первореченский районный суд Владивостока полностью удовлетворил требования.