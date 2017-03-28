С прибытием задерживаются самолёты с Сахалина и из Москвы

Сегодня, 28 марта, в аэропорту Владивостока изменено расписание нескольких рейсов. Некоторые пассажиры окажутся в столице Приморья раньше графика, другим же придётся подождать с вылетом и прибытием, сообщает РИА «Восток-Медиа».

С прибытием задерживаются объединённые рейсы S7-3210 и OZ-6578 из Южно-Сахалинска. Вместо 11:55 лайнер приземлится в 12:30.

На 35 минут позже в краевом центре окажутся пассажиры рейса SU-1702 из Шереметьево. Вместо 12:10 самолёт приземлится в международном аэропорту Владивосток в 12:45.

Два рейса, напротив, отметятся ранним прибытием. За 20 минут до назначенного по расписанию времени приземлится самолёт из Хабаровска – вместо 9:20 в 9:00. Самолёт из Внуково будет во Владивостоке уже в 09:45 вместо запланированных 10:05.

С отправлением сегодня задерживается рейс S7-3280 из Владивостока в Новосибирск. Он должен был вылететь в 08:55, однако покинет приморскую столицу только в 09:25.

Также задерживается дневной московский рейс. Борт SU-1703 изначально должен был покинуть Приморье в 13:55, однако улетит в 14:15.