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"Адмирал" одержал вторую подряд победу над омским "Авангардом": РИА "Восток-Медиа"
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"Адмирал" одержал вторую подряд победу над омским "Авангардом"

"Адмирал" одержал вторую подряд победу над омским "Авангардом"
"Ястребы" улетают из столицы Приморья, "опустив клюв"
28 февраля 2017, 23:09
Спорт | Приморский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа"

В последний календарный день зимы на льду "Фетисов Арены" в четвертом матче первой стадии плей-офф Кубка Гагарина скрестили клюшки хоккеисты "Адмирала" из Владивостока и "Авангарда" из Омска. На первый взгляд явным андердогом в этой паре является клуб из столицы Приморья, сообщает корреспондент РИА "Восток-Медиа" с места событий. Об этом свидетельствуют и истории клубов, и составы команд, да и итоги регулярного чемпионата. Однако статистика личных встреч не позволяет делать столь категоричные выводы.


 

 

В регулярном чемпионате КХЛ 16/17 соперники встречались дважды и обменялись выездными победами. А предыдущие три встречи Кубка Гагарина проходили в упорной борьбе, даже во втором матче, завершившемся крупной победой омичей со счетом 6:3, вплоть до третьего периода сохранялся равный счёт.


 

Отчётная встреча приобрела ключевой характер для команд. Победа гостей фактически сулила "Авангарду" выход в полуфинал конференции. Выигрыш "Адмирала" делал счёт в серии равным и гарантировал приморским болельщикам ещё минимум одно свидание со своими любимцами в этом сезоне. Осознавая всю ответственность, команды вышли на лёд, как на последний и решающий бой. Секундная стрелка не успела сделать два полных круга с момента стартового вбрасывания, как "моряки" получили право сыграть в большинстве. Защитник гостей запрещённым приёмом прервал опасную атаку приморцев. Однако хозяева площадки не воспользовалась численным преимуществом. А когда подходила к концу девятая минута первого периода, "ястребам" удалось открыть счет в матче.


 

 

После потери шайбы в своей зоне форвард омичей Антон Бурдасов обхитрил неуверенно сыгравшего в этом моменте вратаря приморцев Бобкова. За восемь минут до конца первого отрезка матча "Адмирал" опять получил большинство. Тут же голевой момент создали омичи. Но на этот раз Бобков выручил партнёров. Однако в этом же эпизоде сфолили уже игроки "Адмирала", рефери уровнял составы. И тут же, при игре четыре на четыре, Максим Казаков сравнял счёт, забросив уже пятую шайбу в четвертом матче серии. "Авангард" явно занервничал, и заработал глупое удаление за нарушение численного состава. Но и третья попытка реализовать большинство не принесла хозяевам успеха. За минуту до сирены на первый перерыв у подопечных Андриевского получился голевой момент, но гостей выручил вратарь. Итог первого периода – ничья 1:1 при интересной игре с минимальным преимуществом хозяев.


 

 

Второй период начался зеркально первому. Через полторы минуты после его начала уже "Авангард" получил право играть в большинстве. Результат тот же, счёт на табло не изменился. Гости явно перехватили инициативу, и вскоре получили второе за период преимущество на одного игрока. "Моряки" пусть и с трудом, но выстояли. Однако практически сразу, как составы стали равными, "Авангард" вышел вперёд в матче. Красивый гол забил Бурдасов, оформив дубль. «Адмирал» кинулся в атаку, и тут же ещё одно большинство для хозяев площадки. Вдобавок на минуту у приморцев оказалось преимущество на двух игроков. Этим подарком воспользовался нападающий хозяев Владимир Ткачёв, сравняв голы в матче. До конца периода команды имели по одному голевому моменту, но счет не изменился. Как итог, после двух периодов - ничья, при равной в целом игре.


 

 

Как часто бывает в подобных случаях, груз ответственности сделал игру чуть менее яркой. Любая ошибка могла решить исход матча. Команды сосредоточились на обороне, стараясь скорее не проиграть, нежели пытались выиграть матч. «Адмирал» на правах хозяев, подгоняемый забитыми до отказа трибунами родной арены, владел едва ощутимым преимуществом, «Авангард» отвечал острыми контратаками. Не смотря на отсутствие большого количества голевых моментов, игра оказалась напряжённой, и во второй раз за четыре встречи командам не хватило трёх периодов для определения победителя. Как итог – овертайм, игра до забитой шайбы в формате пять на пять.


 

 

На овертайм команды вышли полные решимости перевесить чашу весов на свою сторону. При поддержке родных трибун «Адмирал» был более активен в атаке. Получив в награду ещё одну возможность игры в большинстве, «моряки» в очередной раз не смогли ей воспользоваться. Но практически сразу после того, как составы стали равными, Джеймс Райт добыл историческую победу, приведя зрителей в восторг.


 

 

На родном льду «моряки» сумели сравнять счёт в противостоянии, попутно установив клубный рекорд по количеству выигранных в Кубке Гагарина встреч. Приморская команда вернула серию плей-офф во Владивосток. Не зависимо от исхода следующего матча, который состоится 2 марта в Омске, 4 марта противники встретятся на льду «Фетисов Арены».


 

 

 


 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
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