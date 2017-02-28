В Приморье предъявлено обвинение владельцу базы отдыха

Следователи завершили работу по уголовному делу владельца базы отдыха в посёлке Славянка Приморского края. Расследование длилось почти 7 месяцев – с тех пор как 31 июля прошлого года погиб один из отдыхающих, 36-летний мужчина.

РИА «Восток-Медиа» тогда сообщало подробности случившегося: в двух душевых кабинках рабочие установили кустарные электронагреватели. Сделали они это с нарушением техники безопасности - отсутствовало защитное «зануление». В итоге мужчина зашёл в кабинку принять душ, задел токопроводящую часть конструкции и погиб от удара электрическим током.

К этому дню уже завершилось расследование уголовного дела. 46-летний предприниматель Воронцов обвиняется в совершении преступления, предусмотренного пунктом «в» части 2 статьи 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).

Старший помощник руководителя краевого следственного управления СК РФ Аврора Римская отметила: следствием собрана достаточная доказательственная база, прокурор утвердил обвинительное заключение и передал дело в суд.