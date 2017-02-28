Виктор Пинский: в работе Госдумы наблюдается прорыв

Депутат нижней палаты российского парламента, единоросс Виктор Пинский накануне открыл региональную неделю в Приморье. Он рассказал приморским однопартийцам о работе Госдумы и взаимодействии с правительством РФ.

«Изменение формата работы Госдумы с правительством сокращает скорость решения важных для регионов проблем. Депутаты встречаются с министрами еженедельно, в режиме живого диалога обсуждают актуальные для конкретных территорий вопросы и ускоряют их решение», – рассказал российский парламентарий Виктор Пинский на встрече с партактивом регионального отделения «Единой России» во Владивостоке 27 февраля.

Самая многочисленная фракция нижнего парламента от «Единой России» разделена на пять фракционных групп. В группе, которой руководит Виктор Пинский, – 68 депутатов.

Встречи парламентариев с российскими министрами в корне отличаются от привычного «Правительственного часа», когда глава ведомства приходит с подробным отчётом о проблемах федерального значения. Задать локальный вопрос, волнующий избирателей твоего региона, и получить оперативный ответ, было невозможно. Теперь всё иначе. Встречи проходят в свободном формате и длятся столько времени, сколько нужно депутатам. Проблемы тут же берутся в работу.

Члены фракционной группы, которую возглавляет Виктор Пинский, уже встречались с министром экономического развития РФ Максимом Орешкиным и его аппаратом, главой Минвостокразвития Александром Галушкой, министром природных ресурсов и экологии РФ Сергеем Донским, руководителем Росалкогольрегулирования Игорем Чуяном.

«На встрече с Донским, например, мы оперативно обсудили вопрос об угольной пыли в Находке. Сергей Ефимович взял решение этой проблемы на контроль», – уточнил Пинский.

6 марта фракционная группа приморского депутата встретится с министром труда и соцзащиты России Максимом Топилиным. Парламентарий намерен озвучить волнующие приморцев вопросы.

Кроме того, Виктор Пинский рассказал о том, как изменился формат принятия законов в российском парламенте:

«Прежде задачей депутатов ставилось принятие законопроекта, а ответственность за то, как и когда он будет работать, лежала на правительстве. Именно оно принимало нормативно-правовые акты, регулирующие работу закона. Иногда на это уходили месяцы, а то и годы. Сегодня же перед принятием закона в третьем чтении правительство обязано представить на рассмотрение парламентариев всю нормативно-правовую базу, и только после этого законопроект может быть принят. Это настоящий прорыв в работе Госдумы. Даже если это повлияет на сроки принятия законов, они будут качественными, детально проработанными и начнут работать сразу после подписания президентом».

В качестве примера депутат привёл закон об электронной визе для упрощённого въезда иностранцев на территорию свободного порта Владивосток. 22 декабря проект закона поступил в Госдуму, и всего лишь за два месяца парламентарии его рассмотрели и приняли в третьем чтении. Минвостокразвития оперативно предоставило все подзаконные акты – положение об упрощённой визе, порядок её оформления и так далее. Это позволило принять законопроект в рекордные сроки.

Пинский призвал приморцев активнее проявлять гражданскую позицию в отношении принимаемых законов.

«Важно, чтобы каждый гражданин чувствовал свою личную ответственность за происходящее в стране и аргументированно отстаивал точку зрения. Это не даст ошибиться ни законодательной, ни исполнительной власти. Так было, например, с нашумевшей ситуацией с ГЛОНАССом. Авторы изменений в техрегламент ошиблись, и общественность их поправила. Это ещё раз доказывает, что законотворчество – живой процесс, настойчивость избирателей имеет значение», – подчеркнул депутат.

Участники встречи обсудили также вопросы начислений за электроэнергию, потреблённую на общедомовые нужды (ОДН), дальневосточного районного коэффициента для пенсионеров, участие общественных экспертных советов в реализации новых проектов партии «Единая Россия».

Кроме того, в рамках региональной думской недели депутат провёл приём граждан в общественной приёмной Дмитрия Медведева и принял участие в работе Совета Федерации профсоюзов Приморского края.