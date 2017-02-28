Во Владивостоке строители закончили восстановление сквера на Бестужева

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Дмитрий Сулеев: я дал слово и сдержал его
|Фото: РИА "Восток-Медиа"
С опережением графика закончились строительные работы по установке детской площадки на улице Бестужева во Владивостоке. Впереди высадка деревьев, однако до этого момента жителям окрестных домов предстоит ещё определиться с выбором зелёных насаждений. Как заявил депутат Дмитрий Сулеев, необходимый каталог у жителей имеется. Поэтому скорость возведения зелёной аллеи зависит от быстроты принятия решения самими жителями.
От строительной площадки до полноценного места отдыха осталось всего несколько шагов. Итоговый вариант нового сквера, по словам авторов проекта, получится куда более приятным взгляду, чем то, что было до строительства. К примеру, старая детская площадка имела всего одну горку и песочную коробку. По словам местных жителей, устанавливалась давно и силами самих жильцов. Сейчас это современный игровой комплекс для детей, включающий сразу несколько сооружений разного типа. Судя по заявлениям экспертов, стоимость подобной детской площадки составляет порядка 500 тысяч рублей.
Буквально в нескольких метрах от площадки строители подготовили землю к посадке деревьев, которая начнётся с приходом в край весны. Примечательно, что жители самостоятельно выбирают будущий облик своего нового сквера.
«Мы взяли на себя финансовые обязательства и само строительство. Жильцы выбрали модель площадки, и в оперативном порядке мы её установили, ждём решения по высадке деревьев. Я дал слово не только губернатору края, но и всем горожанам краевой столицы и сдержал его», – отметил Дмитрий Сулеев.
В декабре 2016 года на данном участке началось строительство супермаркета. Застройщик сразу же продемонстрировал все необходимые документы на строительство. Однако волна общественного резонанса, а затем и губернатор приостановили ход работ. Дмитрий Сулеев обещал построить новый сквер. На данный момент основная часть работ уже выполнена.
Все реально верят в то, что это все сделано за счет средств фирмы депутата? Не смешите! Скорее всего, все сделано через какую-нибудь социальную программу, за деньги городского, краевого или федерального бюджета! Ибо эти люди способны только обещать на словах, а воплощать делом, только если им это выгодно. А тут ситуация обратная. . . Одно хорошо, что сквер все же отстояли!
"Во Владивостоке строители закончили восстановление сквера на Бестужева" Господа Журнулюги, вы хоть проверяйте факты прежде, чем выдавать непроверенную информацию. . . Раскуроченную кучу из мусора, глины и грязи на пустыре без зеленых насаждений вы называете "восстановленным скрером?" Фу, как НЕПРОФЕССИОНАЛЬНО
эх, а был бы супермаркет. . . .
Ну прямо герой какой- то. Облагодетельствовал . . . По хорошему муниципальные власти, а так же жители домов , расположеных около сквера, должны были вменить многотысячные, а вполне и милионные иски зарвавшемуся бизнес-депутату Сулееву , в том числе что бы в том числе это было показательным примером для многочисленных региональных , потерявших берега от жадности и неуважения жителей города "" депутатов""
А что это за левая фотка? Рядом с вырубленным сквером нет высоток красного кирпича. Бабло сулеевское отрабатываете, писаки - так не стесняйтесь Диснейленд прикрутить токийский, чо.
Живу рядом. Детскую, даже не детскую площадку, а "тренажеры" и лавочки установили, до полноценной Детской площадки не хватает забора и самой площадки! А вот на счёт подготовленного участка для сквера это уже враньё! Засыпанная стройплощадка на данном месте из мусора и глины! Только надежда и вера, что по теплу восстановят сквер! Проверяйте информацию и не Верте проходимцам из думы и СМИ. Вмем удачи!
Фотка не левая, это 40 дом. Площадка нормальная - Большой комплекс для детей постарше, песочный дворик для тех, кто помладше, плюс лавочки и еще одни качели плюсом к тому, что было. Но вот с заголовком вы сильно поторопились. Ни о какой подготовленой земле и речи не идет - да и как ее готовить - все промерзшее. Землей еще даже не начинали заниматься. Проект это тоже очень громко, дизайнеры в очередь не стоят, чтобы проект нам сделать.