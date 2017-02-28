Warning: mysqli::mysqli(): Headers and client library minor version mismatch. Headers:50553 Library:50630 in /var/www/vostokmedia.com/includes/regions.php on line 20
Владивосток vs Хабаровск: ухоженные девушки или дешёвое жильё: РИА "Восток-Медиа"
Сегодня вторник, 28 февраля 2017 года, 17:25
ОНФ заинтересовался ситуацией с нечистотами в Солнечном Городе
ОНФ заинтересовался ситуацией с нечистотами в Солнечном Городе
В посёлке Ванино нашли тело исчезнувшего мальчика
В посёлке Ванино нашли тело исчезнувшего мальчика
Чтобы попасть в сквер почётных граждан, Лагутенко нужно 100 тысяч
Чтобы попасть в сквер почётных граждан, Лагутенко нужно 100 тысяч
Пост детского омбудсмена в Хабаровском крае займёт "деловая женщина"
Пост детского омбудсмена в Хабаровском крае займёт "деловая женщина"
Сломанные клюшки и выбитые зубы: игроки "Амура" пообщались с фанатами
Сломанные клюшки и выбитые зубы: игроки "Амура" пообщались с фанатами
Регионы:


Популярное
сегодня, 02:05
Медведев объявил об окончании кризиса
сегодня, 02:03
Гимнастка Ольга Корбут продала свои олимпийские медали
вчера, 17:30
В Хабаровском крае малолетний мальчик ушёл гулять и пропал
сегодня, 11:01
Нелепое столкновение автобусов стало причиной пробки во Владивостоке
сегодня, 11:28
Стало известно, сколько приморцы тратят денег на машины
сегодня, 14:21
Во Владивостоке строители закончили восстановление сквера на Бестужева
сегодня, 08:25
После снега с дождём в Приморье резко похолодает
сегодня, 08:30
Сегодня во Владивостоке снова отключают свет
вчера, 18:51
Легендарному инженеру Филиппу Старосу исполнилось бы 100 лет
вчера, 17:56
Футболисты "Луча" объявили бойкот из-за долгов по зарплате

Обсуждаемое
сегодня, 02:05
10

Медведев объявил об окончании кризиса
сегодня, 11:28
7

Стало известно, сколько приморцы тратят денег на машины
сегодня, 14:21
7

Во Владивостоке строители закончили восстановление сквера на Бестужева
вчера, 17:56
7

Футболисты "Луча" объявили бойкот из-за долгов по зарплате
сегодня, 15:21
3

Чтобы попасть в сквер почётных граждан, Лагутенко нужно 100 тысяч
вчера, 21:30
2

Приморье и Приамурье догонялись на хабаровском треке до ничьей
сегодня, 13:10
1

В Уссурийском заливе разместят морскую ферму
сегодня, 13:30
1

В Хабаровске злостным неплательщикам отключают одновременно газ и свет
сегодня, 00:20
Кудрин: Россия отстает в цифровом развитии
сегодня, 00:23
Голодец: россияне получают незаслуженно низкую зарплату
Народный топ новостей

Гость
Андрей Мартемьянов: наш девиз — "Если не мы, то кто?" сегодня, 10:30
Андрей Мартемьянов: наш девиз — "Если не мы, то кто?"
Елена Баркова: Бизнес-Премия стала золотым кадровым фондом Приморья 20.02.2017
Елена Баркова: Бизнес-Премия стала золотым кадровым фондом Приморья

Актуально
Во Владивостоке строители закончили восстановление сквера на Бестужева сегодня, 14:21
Во Владивостоке строители закончили восстановление сквера на Бестужева
Рыбаки попросили главу правительства РФ поддержать аквакультуру сегодня, 13:41
Рыбаки попросили главу правительства РФ поддержать аквакультуру
Эксперты: наследие саммита войдёт в историю, но работать есть над чем сегодня, 12:59
Эксперты: наследие саммита войдёт в историю, но работать есть над чем


Опрос

Собираетесь ли вы купить автомобиль в ближайшее время?


Всего проголосовало: 904



Система Orphus

Владивосток vs Хабаровск: ухоженные девушки или дешёвое жильё

Владивосток vs Хабаровск: ухоженные девушки или дешёвое жильё
Битва дальневосточных городов не прекращается
сегодня, 14:55
Общество | Приморский край
Версия для печати
Понравилось: 0

Фото: gubernia.com

Дальневосточная столица снова схлестнулась с приморской в битве городов. Эксперты решили окончательно выяснить, какой из дальневосточных мегаполисов всё-таки лучше – Хабаровск или Владивосток, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Все плюсы и минусы городов-соседей-конкурентов собрал хабаровский портал «Губерния». В «битве городов» эксперты сравнивали цены на жильё и продукты, а также стоимость образования, уровень зарплат, доступность путешествий и климат.

В аренде жилья Хабаровск заметно уступает Владивостоку. По данным экспертов, однокомнатная квартира в Центральном районе Хабаровска обойдётся в среднем в 21,7 тысячи рублей в месяц. В то время как в приморской столице на однокомнатную квартиру в Ленинском или Первомайском районах потребуется в среднем 16 тысяч рублей. Арендное жильё, уверены составители, в городе у моря дешевле благодаря гостинкам.

При этом покупка однокомнатной квартиры во Владивостоке обойдётся дороже. Так, за большинство вариантов в Ленинском и Первомайском районах продавцы просят как минимум 2,7 миллиона рублей, а цена за квадратный метр колеблется от 80 до 110 тысяч рублей. В центре Хабаровска основная часть однокомнатных квартир продаётся по цене от 1,8 до 2,8 миллиона рублей, а стоимость квадратного метра редко превышает 80 тысяч рублей.

Обогнал Владивосток соседний город и по стоимости образования. Фактически по всем направлениям год учёбы в Приморье дороже, чем в Хабаровске. Так, например, обучение на специальности «Реклама и связи с общественностью» в ТОГУ стоит 94,2 тысячи рублей, а в ДВФУ – уже 131 тысячу рублей за год. Стать архитектором в Хабаровске можно за 117 тысяч, а во Владивостоке придётся выложить 144.

Удалось вырваться вперёд приморской столице в стоимости месячной продовольственной корзины. В неё входит 32 товара, в том числе вермишель, говядина, горох, капуста, картофель, курица, подсолнечное масло, мука, рис, рыба, сахар, свинина, сельдь, сыры, творог, хлеб, яблоки. Во Владивостоке на покупку этих продуктов потребуется 7 084 рубля, а в Хабаровске – 6 264 рубля.

Хабаровск в свою очередь менее доступен с точки зрения транспорта. Перелёты из дальневосточной столицы в Санкт-Петербург, Москву и, например, Сочи гораздо выше, чем из Владивостока. Путь из приморской столицы до Москвы в экономклассе в одну сторону может обойтись от 14 300 до 43 070 рублей, а из Хабаровска – от 23 137 до 55 161 рубля.

Кроме того, стоимость проезда в общественном транспорте Владивостока составляет 21 рубль, тогда как в Хабаровске билет стоит уже 22 рубля (в маршрутках – до 30), а весной ожидается повышение цены проезда до 25 рублей.

При этом, пришли к выводу исследователи, в столице Приморья проще найти работу, а заработная плата привлекательнее, чем Хабаровске. Так, например, доход владивостокских медработников, инженеров, специалистов морского направления выше.

В «плюсы» Владивостока также можно отнести климат – по отзывам местных жителей, зима в Приморье по сравнению с хабаровским «адом» проходит значительно мягче. Кроме того, никто не может отрицать один большой и неоспоримый аспект Приморского края – наличие моря.

Также бывшие хабаровчанки уверяют, что во Владивостоке длиннее световой день, больше разных магазинов брендовой одежды, а местные женщины гораздо сильнее озабочены своим внешним видом, нежели жительницы Хабаровска.

 
Добавляйте в свои контакты редакционный номер WhatsApp "Восток-Медиа"!
Мы ждем ваших комментариев, реплик и новостей.
Если вы хотите, чтобы о каком-то событии или происшествии узнали все, напишите нам.
+7 902 554 54 54
 

Комментарии


Ваше сообщение:
Введите код с картинки:   
Внимание!
Согласно статье 4 закона «О средствах массовой информации» в комментариях не допускается «разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну, для распространения материалов, содержащих публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публично оправдывающих терроризм, других экстремистских материалов, а также материалов, пропагандирующих порнографию, культ насилия и жестокости». Также удаляются комментарии, содержащие ненормативную лексику и оскорбления.


Lentainform

Новости по теме

© 2001–2017 ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ
Региональное информационное агентство "Восток-Медиа"
Редакция в Приморском крае: 690091, г. Владивосток, ул. Тигровая, 30, 10 этаж. Тел.: +7 (423) 260-61-97, e-mail: agency@vostokmedia.com
Редакция в Хабаровском крае: 680063, г. Хабаровск, ул. П. Комарова, 3а, офис 403. Тел.: +7 (4212) 45-30-53, e-mail: habnews@vostokmedia.com
Рекламный отдел: +7 (423) 260-61-99, e-mail: info@vostokmedia.com, reklama@vostokmedia.com

Свидетельства о регистрации средств массовой информации:
ИА «Восток-Медиа» - ИА № ФС77-52802 от 08.02.2013 г., выдано Роскомнадзором.
Сетевое издание «Восток-Медиа» - Эл № ФС77-61690 от 01.05.2015 г., выдано Роскомнадзором.

Рейтинг@Mail.ru